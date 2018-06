Wasserburger Senior trumpft bei EM auf

Im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien fanden vom 16. bis 25. August die Europameisterschaften der Leichtathletik-Senioren bei herrlichem, teils sehr heißem Sommerwetter statt. Die Stadion-Wettbewerbe wurden im renovierten Weinaupark-Stadion in Zittau abgehalten. Mit dabei war der Wasserburger Leichathlet Hans-Jürgen Frühauf, der für den TSV Oberreitnau an den Start ging.

Frühauf nahm in der Altersklasse M65 für das deutsche Team an mehreren Wettbewerben teil (100m, 200m, 400m, 300m Hürden sowie den Staffeln 4x100m und 4x400m). Nicht weniger als EM-Titel aus dem Jahr 2010 in Ungarn und einen dritten Platz über 100 Meter hatte der 67-Jährige zu verteidigen, was ihm fast vollständig gelungen war. Lediglich im 200-Meter-Wettbewerb errang er Silber statt Gold.

Bei allen meinen 6 Wettbewerben kam der TSV-Senior aufs „Stockerl“. 4 x gewann er Gold (300m Hürden, 400m, 4x100m, 4x400m), einmal Silber (200m) und einmal Bronze (100m).

Dabei hieß der Favorit über 100m und 200m Vladimir Vybostok aus der slowakischen Republik, der 2012 neu in die Altersklasse M65 aufgerückt ist und die besten Laufzeiten gemeldet hatte. Bereits in dessen 100m-Vorlauf lief er mit 12,43 SekundenEuroparekord. Frühauf gewann den zweiten Vorlauf in 13,37 Sekunden klar wie der Deutsche Ulf Restle den 3. Vorlauf in 13,63 SekundenDiese drei Vorlaufwinner machten dann auch die Medaillenplätze unter sich aus. Im Finale zeigte Vybostok noch mal seine ganze Klasse und siegte unangefochten in der von einem Amerikaner erstmals gelaufenen Weltrekordzeit von 12,37s. Restle und Frühauf kämpften um Silber und steigerten sich deutlich gegenüber den Vorläufen. Der Wasserburger erreichte mit 13,09 Sekunden eine für ihn als besserem Langsprinter hervorragende Zeit, die er zuletzt vor zwei Jahren erzielt hatte und zeigte mit Bronze daher hoch zufrieden.

Über 200 Meter gab es zwei Vorläufe. Den ersten gewann erwartungsgemäß Vybostok in 26,40 Sekunden, im zweiten behielt Frühauf (27,33) die Oberhand. Im Finale siegte Vybostok souverän in 26,25 Sekunden, Frühauf konnte im Finale seine Vorlaufzeit ebenfalls deutlich unterbieten und mit 27,00 Sekunden – und somit einer neuen persönlichen Saisonbestleistung den zweiten Platz vor dem Drittplatzierten Friedhelm Adorf behaupten.

Die erfolgreichste Disziplin von Hans-Jürgen Frühauf ist seit Jahren die Stadionrunde, die 400-Meter-Strecke. Auf dieser wollte er erneut Europameister werden. Wie über 200 Meter, wurden die Finalteilnehmer aus zwei Vorläufen ermittelt. Die Unterschiede der Vorlaufzeiten aller Finalteilnehmer waren so gering, dass Prognosen für den Ausgang des Finales schwer vorhersagbar waren. Frühauf gab auf den letzten Metern alles und erreichte in 60,34 Sekunden als Erster und völlig erschöpft das Ziel.