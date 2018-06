Wasserburger Hafenmauer wird vorerst nicht verbreitert

Die Hafenmauer auf der Wasserburger Halbinsel wird erst einmal nicht verbreitert. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen. Damit kommen die Räte der „kleinen Lösung“, die die Vertreter des Bürgerbegehrens gefordert hatten, immer näher.

Denn erst vor der Sommerpause hatte der Gemeinderat dafür gestimmt, die Verlängerung der Hafenmole auf Eis zu legen. Die Verwaltung sollte nun vom Landratsamt prüfen lassen, ob die Gemeinde eine teure Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen muss, wenn sie nur die Ufermauer saniert und Sitzstufen zwischen Mole und Landungssteg baut.

Laut eines Schreibens des Landratsamts, das Bürgermeister Thomas Kleinschmidt (CSU) am Dienstagabend in Auszügen vorlegte, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt nicht nötig.

Sitzstufen dürfen nur in Richtung Land gebaut werden

Allerdings weise das Landratsamt darauf hin, dass die Sitzstufen nicht, wie bisher geplant, in Richtung Wasser, sondern lediglich in Richtung Land gebaut werden dürfen. „Das Wasserwirtschaftsamt ging bisher davon aus, dass die Sitzstufen von der bestehenden Ufermauer aus landseitig eingeplant werden (unterste Stufe lagemäßig gleich bestehende Ufermauer) und das Kiesufer erhalten bleibt (Detailbauunterlagen der Sitzstufenanlage liegen dem Wasserwirtschaftsamt Kempten bisher nicht vor). Wir weisen Sie darauf hin, dass die Sitzstufen nicht wasserseitig, sondern zurückgesetzt landseitig einzuplanen sind“, wird das Landratsamt in der Sitzungsvorlage zitiert.

„Oder wir stellen dort einfach eine Bank hin“, bemerkte Bürgermeister Kleinschmidt – und warf die Frage in den Raum, ob es überhaupt noch Sinn mache, die Hafenmauer zu verbreitern. „Man kann jetzt überhaupt nicht abschätzen, was dann zum Beispiel mit dem Treibholz ist“, sagte er. Völlig unklar sei auch, in wie weit sich der Wellenschlag ohne die Molenverlängerung auf die Verbreiterung auswirke. Außerdem habe sich sowohl der Segelclub, als auch Segelschule und Fischereigenossenschaft in der Tendenz dafür ausgesprochen, auf eine Verbreiterung der Mauer zu verzichten.

„Wir kommen auf die kleine Lösung, die das Bürgerbegehren damals gefordert hat“, prophezeite Kleinschmidts Stellvertreter Alexander Fundele (CSU). Stefan Hanser (FB) wies darauf hin, dass auch ohne Verbreiterung der jetzigen Mauer eine neue, vorgesetzte Mauer nötig sei.

Die Räte beschlossen mit zehn zu vier Stimmen, dass sie auf die Verbreiterung der Hafenmauer derzeit verzichten wollen. Die bisher geplanten Sitzstufen sollen umgeplant werden und ein neuer Kostenvoranschlag erarbeitet werden. Daraufhin soll die Verwaltung beim Landratsamt Lindau eine Planfeststellungsgenehmigung beantragen.

Außerdem beauftragten die Räte die Verwaltung, bei der Regierung von Schwaben die nötigen Unterlagen für eine erneute Förderung zu beantragen. „Jetzt muss man mal wirklich ran, sonst haben wir bald zehnjähriges Planerjubiläum“, sagte Stefan Hanser. Und Marco Liebermann (CSU) ergänzte: „Man hätte sich den ganzen Streit sparen können und gleich das Landratsamt entscheiden lassen können.“