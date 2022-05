Wasserburger Euphorie hält nicht lange an

Nachdem die Faustballer des TV Wasserburg aufgrund pandemischer Auflagen nicht an der Hallensaison 2021/22 teilnehmen konnten, reiste der siebenköpfige Kader am 15. Mai euphorisch zum Auftakt der Feldsaison nach Erlenmoos. Für den TVW standen am ersten Spieltag der Faustball-Bezirksliga vier Begegnungen auf dem Plan. Die Bilanz der Wasserburger war aber überschaubar: Einem Auftaktsieg folgten drei Niederlagen.

Das TVW-Team musste zwei kurzfristige Ausfälle kompensieren und machte das zunächst aber auch ganz gut. Die Spieler um Mannschaftsführer Martin Haas ließen gegen die TG Bad Waldsee keinen Zweifel an den ersten Saisonpunkten. Nach einem 11:8 im ersten Satz und einem 11:7 im zweiten Satz hieß es am Ende 2:0 für den TVW.

Die Kräfte lassen nach

Die Euphorie hielt aber nicht lange an, denn es sollte der einzige Sieg bleiben. Zudem mussten die Wasserburger die Verletzung von Haas hinnehmen und den Rest des Spieltages ohne Ersatzspieler weitermachen. Angesichts dieser Umstände machte es der TVW gut, dennoch gab es drei Pleiten. Gegen den TSV Riedlingen und die TG Biberach II unterlagen die Wasserburger knapp mit 1:2. Im letzten Spiel gegen den SV Erlenmoos ließen die Kräfte nach, was eine 0:2-Niederlage nach sich zog.