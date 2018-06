Für Menschen in Lindau ist es ein selbstverständlicher Akt: Tagtäglich drehen sie am Wasserhahn. „Wir brauchen sauberes Wasser zum Leben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke Lindau, die in Lindau und Umgebung für eine verlässliche Wasserqualität sorge. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, unterstützen die Stadtwerke die europäische Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“. „Die Wasserversorgung ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Deshalb ist diese Aufgabe bei den Lindauer Stadtwerken bestens aufgehoben und das soll auch so bleiben“, sagen die Stadtwerkler. Verdi-Mitglieder der Stadtwerke hätten nun begonnen, Unterschriften zu sammeln und die Kampagne zu bewerben. Erster Unterzeichner der Aktion war Geschäftsführer Klaus Steiner.

Man stelle sich nur einmal vor, man könnte das Wasser zu Hause aus dem Wasserhahn nicht trinken. „Das gibt es in Europa nicht? Leider doch“, schreiben die Stadtwerke. Allein in den 27 Staaten der Europäischen Union (EU) hätten zwei Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung. Weltweit hätten 800 Millionen Menschen keine Möglichkeit, an sauberes Trinkwasser zu kommen. Zwei Milliarden Menschen müssten ohne Sanitärversorgung leben. „Wasser ist mittlerweile kostbar geworden. Weltweit agierende Unternehmen wollen damit hohe Gewinne erzielen. Sie treiben nicht selten die Preise für Wasserver- und -entsorgung immer weiter in die Höhe“, teilen die Stadtwerke weiter mit.

Bis vor kurzem sah es so aus, als würden Wasser-Großkonzerne die Welt erobern – von Osteuropa über Asien und Afrika bis Lateinamerika und den USA. Gefördert durch die internationale Finanzinstitution und den Sparzwang öffentlicher Haushalte übernähmen sie die Versorgung in Hunderten von Städten weltweit. Weiter heißt es: „Die Politik hoffte, die Privaten würden für sie die öffentliche Verpflichtung erfüllen, jedem Bürger Wasser und Abwasser zur Verfügung zu stellen. Doch rasch zeigte sich, dass zwischen privatem Profitstreben und der Einlösung des Rechts auf Wasser ein Widerspruch besteht. Vertrieben durch Widerstand von Verbrauchern, ländlicher Bevölkerung und Gewerkschaften und ,weil mit der Versorgung der Armen keine Gewinne zu machen sind‘, wie ein Spitzenmanager einräumte, zogen sich die Konzerne inzwischen aus vielen Ländern wieder zurück.“

Von Geldnöten schwer geplagte Kommunen in Portugal oder Spanien hätten böse Erfahrungen mit Privatisierungen gemacht: Bis zu 400 Prozent Preiserhöhungen und schlechte Wasserqualität hätten Bürger dort schlucken müssen. Laut den Stadtwerken „eigentlich logisch: ein Konzern, der ganz schnell ganz viel Geld verdienen will, der tut zweierlei: Er erhöht als erstes seine Einnahmen und spart sich Investitionen. Die Folge: Rohrnetze, die kaputt gehen und veraltern und damit Wasser von schlechter Qualität“.

Der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst (EGÖD) wolle verhindern, dass diese Entwicklung weitergeht. Deshalb habe der Verband eine der ersten europäischen Bürgerinitiativen (EBI) in der EU gestartet. Mit der EBI hätten Bürger die Möglichkeit, ein bestimmtes Thema auf die politische Tagesordnung zu setzen. Dafür müssten EU-weit eine Million Unterschriften aus mindestens sieben EU-Ländern gesammelt werden. Der EGÖD hat am 10.Mai vergangenen Jahres bei der EU-Kommission die Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“ eingereicht. In Deutschland unterstützte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Aktion. Es bleibt ein Jahr Zeit, die notwendigen Unterschriften zusammenzutragen. In Deutschland sollen bis zum Frühjahr mehr als 150000Bürger gewonnen werden.

„Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht“ lautet der deutsche Titel der Kampagne. Das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung bedeute, dass alle Menschen das Recht auf den Zugang zu sauberem Wasser sowie auf Dienstleistungen der Abwasserreinigung haben. Diese Dienstleistungen müssen für die Menschen verfügbar, zugänglich, bezahlbar und von annehmbarer Qualität sein. „Kein Geld, kein Wasser“ wäre laut Stadtwerken die Konsequenz einer marktwirtschaftlich bestimmten Wasserversorgung. Wasserversorgung dürfe keine Frage der Gewinnmaximierung großer Unternehmen sein. Die Europäische Kommission habe bislang bei der Wasser- und Abwasserwirtschaft eher auf Liberalisierung gesetzt. Die europäische Bürgerinitiative wolle nun dafür sorgen, dass es zu einem Umdenken kommt. Die Förderung von Wasser- und Abwasserwirtschaft als öffentliche Dienstleistung solle für alle sichergestellt werden.

