Waschmaschine in Lindauer Hotel brennt – Feuerwehr ist schnell vor Ort

In einem Hotel in Schönau hat am Sonntag eine Waschmaschine Feuer gefangen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, im Hotel waren keine Gäste oder Angestellte mehr.

Der Trupp der Lindauer Feuerwehr ging mit Atemschutz in das Hotel und erkundete die Schadensstelle. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten Bedienstete des Hotelbetriebes mitgeteilt, dass niemand mehr im Haus ist. Die Einsatzkräfte stellten einen Lüfter zum Entrauchen auf.

Brand wurde schnell gelöscht

Das Personal hatte das die Waschmaschine schon aus der Steckdose gezogen, die Feuerwehrleute öffneten die Maschine und überprüften den Innenbereich mit einer Wärmebildkamera. Mit einem kleinen Feuerlöscher konnten sie den Brand löschen.

Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch der Energieversorger an der Einsatzstelle. Wegen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen in Schönau. Verletzt hatte sich niemand.