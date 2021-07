Was tun wenn es brennt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Brandschutzerziehung ist eine altersgerechte Wissensvermittlung zum Verständnis des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes. Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) bei der Freiwilligen Feuerwehr Lindau, hat Lucas Bährle die Brandschutzerziehung in Grundschulen als eine Projektaufgabe übernommen. In enger Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen Angestellten hat Bährle eine Präsentation entwickelt. Bevor er die Vorträge in den einzelnen Schulklassen der Grundschule Reutin-Zech gehalten hat, wurden die fertigen Unterlagen und Materialien mit Schulleiterin Ute Müller besprochen.

Lucas berichtete von „Feuer - Freund oder Feind“ und erklärte das Verhalten im Brandfall. Auch auf die Fragen „Wie setze ich einen Notruf richtig ab?! und „Was macht eigentlich die Feuerwehr?“ hatte er die passenden Antworten parat. Während der lebhaften Vorträge sind die strahlenden Kinderaugen immer größer geworden. Insgesamt fünf Grundschulklassen konnte die Lindauer Feuerwehr so mit Wissen aus der Praxis versorgen. Natürlich hatten die Kinder eine Menge Fragen, die Lucas gern beantwortet hat. Anschließend hat Lucas die Persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute samt Handhabung des Atemschutzgeräts live präsentiert.

Jeder Schüler erhielt abschließend eine Urkunde über die Teilnahme an der Brandschutzaufklärung. Sehr erfreut durfte Lucas dafür großartige selbstgestaltete Bilder der Schüler in Empfang nehmen.

Selbstverständlich wurden die aktuell geltenden Hygieneschutzmaßnahmen in Abstimmung mit der Schulleitung berücksichtigt. Das Projekt ist bei der Feuerwehr Lindau elementarer Bestandteil des Freiwilligen Sozialen Jahres und leistet einen wichtigen Beitrag zur Brandschutzaufklärung im Kindesalter. Die Präsentationen fanden Ende Mai, Anfang Juni in den Schulklassen statt.