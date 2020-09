Was tun bei einer Pilzvergiftung? Das Rote Kreuz gibt Tipps

Ab August zieht es Pilzsucher wieder in die Wälder. Wer sich bei Steinpilz, Pfifferling & Co gut auskennt, kann sich nach einem erfolgreichen Tag auf eine richtig leckere Mahlzeit freuen. Was aber ist zu tun, wenn versehentlich ein ungenießbarer, verdorbener oder gar giftiger Pilz ins Essen geraten ist?

Im schlimmsten Fall drohen dann bleibende Organschäden oder gar ein tödlicher Verlauf. Frank Schönmetzler vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Oberallgäu gibt wertvolle Tipps, woran man eine Pilzvergiftung erkennt und welche Erste-Hilfe-Maßnahmen im Fall der Fälle wichtig sind. „Die Symptome einer Pilzvergiftung sind abhängig von der Art des Pilzes und der Verzehrmenge“, sagt der Experte.

„Manchmal treten bereits nach weniger als zwei Stunden die ersten Beschwerden auf, manchmal nach sechs Stunden oder mehr.“ Mögliche Symptome einer Pilzvergiftung – nicht alle müssen auftreten – sind ihm zufolge: Übelkeit und Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall, Kopf- und Gliederschmerzen, Kreislaufprobleme, Halluzinationen, Schweißausbrüche, Hitzegefühl, beschleunigter Puls, Blutdruckabfall, erweiterte Pupillen, Sehstörungen, tränende Augen und erhöhter Speichelfluss, Krampfanfälle oder sogar Bewusstlosigkeit.

„Eine Pilzvergiftung zu erkennen, ist für Laien nicht einfach“, weiß Frank Schönmetzler und rät darum dringend: „Bereits beim ersten Verdacht sollten Betroffene sofort den Giftnotruf anrufen – in Bayern ist dieser unter 089 / 192 40 zu erreichen. Oder den Notarzt unter 112 alarmieren. Man sollte nicht warten, ob die Symptome schlimmer werden. Eine zu späte Behandlung kann zu bleibenden Organschäden oder sogar dem Tod führen.“ Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einer Pilzvergiftung sind, so Schönmetzler, aber auch, wenn Hilfe gerufen wurde, angesagt: eigene Sicherheit beachten, Schutzhandschuhe und Mund-Nase-Maske anziehen, den Betroffenen beruhigen, Anweisungen der Giftnotrufzentrale befolgen, Pilze oder (falls vorhanden) Erbrochenes sicherstellen und dem Rettungsdienst mitgeben und bei Bewusstlosigkeit des Betroffenen diesen in eine stabile Seitenlage bringen sowie regelmäßig Atmung und Puls prüfen.

Bei fehlender Atmung und fehlendem Puls sollte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt werden, das heißt 30 Mal Herzdruckmassage, zweimal Beatmung – immer im Wechsel.

Wichtig ist laut Frank Schönmetzler aber auch, was man nicht tun sollte: nämlich kein Erbrechen herbeiführen, keine Milch verabreichen, denn diese kann unter Umständen sogar die Giftaufnahme begünstigen, und auch keine Kohletabletten geben oder Salzwasser trinken lassen.

„Wenn mehrere Personen das Pilzgericht gegessen haben, aber nur einer oder einige davon Beschwerden entwickeln, sollten sich dennoch alle in ärztliche Behandlung begeben“, rät Frank Schönmetzler.

„Grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn kleine Kinder sowie kranke oder alte Menschen nur wenig Pilze essen. Im Zweifelsfall kann eine Vergiftung bei ihnen gefährlichere Folgen haben als bei gesunden Erwachsenen.“

Um in Notfällen effektiv helfen zu können, empfiehlt das BRK eine regelmäßige Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse.