Manfred Spitzer, Professor an der Universität Ulm, spricht am Samstag, 16. Juli, im Rahmen der Waldburg-Zeil Neuro-Tage zum Thema künstliche Intelligenz. Interessierte sind ab 13 Uhr in die Inselhalle Lindau eingeladen. Der Vortrag beleuchtet aus Sicht eines Neurowissenschaftlers, was Intelligenz ist und was künstliche Intelligenz sein könnte. Er bildet den Abschluss einer zweitägigen Fortbildungsveranstaltung und ist für jedermann zugänglich. Anmeldungen nimmt Manuela Hofer unter manuela.hofer@wz-kliniken.de entgegen. Der Eintritt ausschließlich zum Festvortrag kostet zehn Euro.

Der bekannte Forscher Manfred Spitzer sei laut Mitteilung unter anderem durch seine Publikationen zum Thema digitale Demenz bekannt. Viele würden seine populären Erläuterungen des kognitiven Lernprozesses aus der Lernwissenschaft kennen und hätten seine Beiträge unter dem Stichwort „cyberkrank“ zu Sinn und Unsinn von Smartphones und Computern in den Händen von Heranwachsenden verfolgt.

In seinem Vortrag werde sich der Ärztliche Direktor der Klinik für Psychologie und Psychiatrie III der Universitätsklinik Ulm damit beschäftigen, was sich hinter dem Begriff „Intelligenz“ tatsächlich neurologisch und medizinisch verbirgt. Spitzer werde in seinem Vortrag Konzepte und Probleme der Intelligenz aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und sich damit auseinandersetzen, welche beunruhigenden Folgen Digitalisierung und künstliche Intelligenz auf die Gesellschaft haben.