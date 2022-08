Was ist denn da los? Ein Nandu läuft durch Lindau

Viele haben ihn gesehen und viele haben sich gewundert: Am Samstag war ein Nandu, offenbar mit seinem Halter, in Lindau unterwegs. Bilder im Internet zeigen die beiden am Seehafen und im Hotel Stift beim Salatessen. Was es mit dem Tier auf sich hat und was Experten dazu sagen, dass das Tier frei durch die Stadt läuft.

Es ist ein wirklich ungewöhnlicher Anblick: Ein Mann spaziert mit einem großen Vogel durch Lindau. Das Tier ist nicht an der Leine, läuft frei umher. Leute bleiben stehen, fotografieren den Vogel – und scheinen sich zu fragen: Nanu, ein Nandu?

Ein Nandu war wahrscheinlich noch nie am Seehafen unterwegs: Am Samstag lief dieser Mann gemeinsam mit seinem Vogel über die Insel. (Foto: Jan Merten)

Eigentlich leben die großen Laufvögel, ähnlich einem Strauß oder Emu, in Südamerika. Aber sie privat zu halten sei erlaubt und nicht so selten, sagt Harald Knitter, Pressesprecher der Stuttgarter Wilhelma. Nichtsdestotrotz sei es unüblich mit einem so großen Vogel Gassi zu gehen.

Ein Ornithologe aus der Wilhelma, den der Pressesprecher hinzugezogen hat, wolle die Situation nicht aus der Ferne und nur über ein Foto beurteilen. Ob es dem Tier gut gehe, könne man nur beurteilen, wenn man wisse, wie es gehalten werde, so Knitter.

Nandus sind ungefährlich

Grundsätzlich seien die Vögel nicht gefährlich. Werden sie aber zum Beispiel von einem bellenden Hund erschreckt, könne das auch einen Nandu aus der Fassung bringen. Mit dem Schnabel würde er dann aber nicht schnappen, eher treten oder flüchten, erklärt Knitter.

In Lindau hat sich das Tier offenbar friedlich verhalten. Der Mann muss mit dem Laufvogel auf der ganzen Insel unterwegs gewesen sein. In den Sozialen Medien tauchen Bilder von den beiden am Seehafen, am Marktplatz und bei der Spielbank auf. Einem Kellner, der in einer Bar am Seehafen arbeitet, ist der Nandu zum Beispiel aufgefallen. Eine Kollegin habe ihn darauf aufmerksam gemacht – aber den Vogel zu übersehen sei ohnehin unmöglich gewesen. Ein Angestellter eines Hotels erzählt, er habe dem Tier sogar noch etwas Salat angeboten.

Mehrere Medienberichte über das ungleiche Paar

Die Lindauer Polizei hat von der Aufregung nichts mitbekommen. Die Identität des Halters bleibt somit erst einmal unbekannt. Sucht man nach dem ungewöhnlichen Paar im Internet, finden sich allerdings bereits andere Medienberichte über die beiden – beziehungsweise zeigen die Fotos einen Laufvogel begleitet von einem Mann, der demjenigen, der in Lindau mit dem Vogel unterwegs war, sehr ähnlich sieht.

Die Süddeutsche Zeitung berichtet zum Beispiel, dass ein Mann mit Nandu in der Wiener Innenstadt unterwegs war. Die Polizei habe die beiden aufgegabelt und mit aufs Revier genommen. Dort habe ein Amtsarzt festgestellt, dass es dem Tier gut gehe und es artgerecht gehalten werde. Laut dem Medium, das sich auf eine Wiener Zeitung beruft, habe der Halter mit dem Vogel eine Weltreise machen wollen.

Da der Nandu-Halter kein offizielles Dokument vorweisen konnte, das ihn zur Haltung des Vogels in Österreich berechtigt hätte, legten die Beamten ihm nahe, das Tier aus dem Bundesgebiet zu bringen. Einen endgültigen Beweis, dass es sich um das gleiche Mensch-Tier-Paar handelt, das auch in Lindau unterwegs war, hat die Lindauer Zeitung allerdings nicht gefunden.

Sollten es aber die beiden sein, so ist die Weltreise offenbar weitergegangen zu sein. Wer weiß, wo sie als Nächstes auffallen.