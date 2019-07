„Was hao i dao“: Mit dem schwäbischen Gottvater ist nicht zu spaßen

Die köstliche Kammeroper „Die schwäbische Schöpfung“ von Sebastian Sailer in der Vertonung von Pater Meingosus Gaelle war im Münster Unserer Lieben Frau in Lindau angesagt. Doch leider hat die Ankündigung nur auf einen kleinen Kreis von Liebhabern elektrisierend gewirkt, die am frühen Sonntagabend die ersten Reihen des Münsters füllten.

Auf urschwäbische Art hat der Prämonstratenser Mönch Sebastian Sailer erzählt, „wia d’Erbsünd in dar Wealt sey g’schea“. In der Vertonung des 1816 verstorbenen Benediktinerpaters Meingosus Gaelle zählt die „geistliche“ Kammeroper, die vor Jahrzehnten in Tettnang uraufgeführt wurde, zu den Preziosen geistlicher Musik aus schwäbischen Klöstern. Aufgeführt hat sie jetzt der junge Verein „Alte Musik am Bodensee“, für die Musik war das auf historischen Instrumenten spielende Ensemble „Société Lunaire“ mit Regina Gleim an der Traversflöte, Nadine Henrichs an der Viola, Anna Zimre am Cello und Maximilian Ehrhardt an der Harfe eingeladen. Vor dem Altar ein stilisierter Bühnenprospekt, ein überdimensionaler Scherenschnitt-Baum, davor ein Tisch mit Stuhl, auf dem Gottvater (Bassist Ulrich Maier) sitzt, modern gekleidet wie auch Adam (Tenor Arndt Krueger) und die später hinzukommende Eva (Verena Gropper, Sopran). Im Wechsel von Sprache und Gesang erleben die Zuhörer die Erschaffung des Menschen und den Sündenfall, wobei das Trio gesanglich voll überzeugt, während das Textverständnis Mühe bereitet. Die Musik ist eingängig, von einer bezaubernden Melodik, verspielt und ernst zugleich. Köstlich, wie unverblümt sich Adam mit seinem Schöpfer unterhält. Ein Weible wünscht er sich, doch kaum ist sie da, jammert er: „Oh wär i no ledig, oh hätt i koi Weib!“ Schnell hat sie ihn mit dem Apfel verführt: „Friss in Gott’s Name!“ Jäh erwachend – „was hao i dao!“ –, begreift er den großen Unterschied zum Meister. Zu spät, denn nachdem er von dem verbotenen Apfel gegessen hat, den Eva ihm hingehalten hat, sieht er, dass mit diesem Gott kein Verhandeln möglich ist: „I weich vo‘ mei‘m Urteil koin Schritt!“, donnert Gott. Eine herbe Kost, die so gar nicht in die derzeitige Theologie passen will.

Die Zuschauer waren anfangs der Akustik wegen nach vorne gebeten worden. Schade, dass der Hall so viel verschluckt hat, denn bei anderen Inszenierungen hat man jedes Wort verstanden. Seltsam auch, dass die Akteure ständig in Text und Noten blickten, ein stark verfremdender Effekt. So bleibt denn die Erinnerung an eine überaus köstliche Musik und an schöne Stimmen und der Wunsch, diese Inszenierung „in fertig“ erleben zu dürfen.