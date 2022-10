Was eine Sicherheitswacht für Lindau bringen soll

Lindau bekommt eine Sicherheitswacht. Bisher hat die Stadt Lindau das immer abgelehnt, doch nun hat der Hauptausschuss mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Aber es gab auch kritische Stimmen.

Michael Jeschke, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Lindau, hat das Projekt dem Hauptausschuss vorgestellt. Er hat die Einrichtung einer Sicherheitswacht nochmal ins Gespräch gebracht, nachdem sie zuletzt im Frühjahr 2019 vom Lindauer Stadtrat abgelehnt worden war. Ziel sei es, das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.

Ergänzung zur Polizei

Eine Sicherheitswacht ist ein Zusatzangebot des Freistaats Bayern für die Kommunen. Sie besteht aus Ehrenamtlichen, die – erkennbar an Jacke, Poloshirt und Basecap – im öffentlichen Raum präsent sind. Sie sind nicht bewaffnet, sondern nur mit einem Pfefferspray und einem Funkgerät ausgestattet. Die Sicherheitswacht soll eine Art Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern sein. „Sie ist ausdrücklich keine Hilfspolizei. Sie nimmt keine polizeilichen Tätigkeiten wahr“, sagt der Polizeichef. „Sie hat gar nicht die Befugnisse.“ Die Sicherheitswacht sei kein Kontrollorgan und damit auch ganz klar vom kommunalen Ordnungsdienst abzugrenzen.

Unterwegs sind die Ehrenamtlichen vor allem an stark frequentierten Plätzen wie Fußgängerzonen, Parks oder Bushaltestellen, also dort, wo es potenziell eher zu Vandalismus oder Pöbeleien kommt. Sie sollen jederzeit ansprechbar sein. Die Idee ist, dass die Ehrenamtlichen allein durch ihr freundliches, kommunikatives Auftreten verhindern, dass es zur Eskalation kommt.

Sie können auf geltende Bestimmungen hinweisen, zum Beispiel auf die Grünanlagensatzung oder auf die Bestimmungen, die für Straßenmusiker gelten. Ein Aufgabenfeld ist auch das Thema Lagern und Nächtigen, das vor allem während der Tourismussaison eine Rolle am Bodensee spielt.

Zehnköpfiges Team wäre optimal

Die Ehrenamtlichen erhalten eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde. Möglich sind 31 Einsatzstunden pro Monat, die immer in Zweierteams absolviert werden. Ausgebildet und ausgestattet werden die Einsatzkräfte von der Polizei, die Kosten übernimmt das bayerische Innenministerium. Eine Konkurrenz zur Polizei ist die Sicherheitswacht laut Jeschke nicht, weder was die Finanzmittel noch was das Personal angeht. Ausgesucht werden die Bewerber von der Polizei, die sich aber mit der Stadtverwaltung abstimmt. Nötig sind mindestens acht Ehrenamtliche, zehn wären optimal für Lindau.

Michael Jeschke ist seit Januar 2022 neuer Leiter der Lindauer Polizeiinspektion und hat die Einrichtung der Sicherheitswacht jetzt wieder ins Gespräch gebracht. (Foto: Christian Flemming)

Die Sicherheitsarchitektur im Land habe sich in den vergangenen Jahren verändert, sagt Jeschke. Gerade seit Ausbruch der Corona-Pandemie sei zu beobachten, dass viele Menschen sich nicht mehr an Regeln halten. „Plötzlich wurde alles wachsweich“, sagt er. Inzwischen habe man es mit einem „Konglomerat von Verunsicherung“ zu tun: Corona sei noch nicht ausgestanden, es gebe Krieg in Europa und jetzt komme die Energiekrise hinzu, „mit allen Phänomenen, die sich daraus entwickeln können.“

Wie gesellschaftliche Probleme abgefedert werden sollen

Um den gesellschaftlichen Problemen entgegentreten zu können, sei eine stärkere Vernetzung von Polizei und Bevölkerung notwendig – und dafür sollten seiner Ansicht nach die personellen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Als Beispiel nannte Jeschke die Schwierigkeiten, die es in Lindau vergangenes Jahr im Sommer mit teilweise Hunderten von feiernden Jugendlichen gegeben hat.

Anfangs habe die Polizei mit viel Personal reagiert, doch es sei quasi unmöglich gewesen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. „Sobald sie uns gesehen haben, sind sie weggerannt“, sagt er. Es sei viel Arbeit gewesen, genug Vertrauen aufzubauen, um sie davon zu überzeugen, mit Polizisten zu sprechen.

Bei den Stadträten im Hauptausschuss traf Lindaus Polizeichef mit seinem Anliegen auf gemischte Gefühle. Marc Hübler (CSU) meinte, dass allein die Präsenz einer Bürgerwacht in der Fußgängerzone dazu führen könnte, dass mehr Fahrradfahrer absteigen. Thomas Hummler (CSU) gab zu Bedenken, dass sich eine „Blockwartmentalität“ entwickeln könnte.

Warum persönlicher Kontakt wichtig ist

„Mittlerweile kann ich mich damit anfreunden“, sagte Matthias Kaiser, Stadtrat der Bunten Liste und Polizist, mit Blick auf Diskussionen in den Jahren 2010 und 2019, bei denen eine Sicherheitswacht abgelehnt wurde. Er sei früher selbst viel Fußstreife gelaufen und könne aus Erfahrung sagen, dass gerade der persönliche Kontakt für das Sicherheitsgefühl der Menschen und das gute Miteinander wichtig seien.

Ulrike Lorenz-Meyer (Bunte Liste) befürchtete, dass die Einrichtung der Bürgerwacht genutzt werde, um Personallöcher bei der Polizei zu stopfen. Sie wollte wissen, wie viele Stellen bei der Lindauer Polizeiinspektion unbesetzt sind. Jeschke nannte keine Zahl. Er erläuterte aber, dass zwar einige Stellen offen seien, doch sein Team so gut besetzt sei, dass die Pflichtaufgaben durchaus zu bewältigen seien. Sie war zum Schluss die Einzige, die gegen die Einrichtung einer Sicherheitswacht stimmte.

Wann die Sicherheitswacht starten könnte

Jeschke rechnet damit, dass die Sicherheitswacht zum Saisonbeginn Anfang März ihre Arbeit aufnehmen kann. Im nächsten Schritt geht der Antrag aus Lindau über das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West an das Innenministerium. Sobald München grünes Licht gibt, wird mit der Werbung gestartet. Nach dem Bewerbungs- und dem Auswahlverfahren beginnt die Ausbildung.