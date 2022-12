Was ein 25-jähriger Schauspieler beim Bauerntheater fürs Leben gelernt hat

Die weiteren Spieltermine

Das Stück wird am Montag, 26. Dezember, um 17.30 Uhr, am Donnerstag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr und am Freitag, 30. Dezember, um 17.30 Uhr im Freizeitzentrum Oberreitna gezeigt. Außerdem am Donnerstag, 05. Januar, um 19.30 Uhr, am Freitag, 06. Januar, um 19.30 Uhr und am Samstag, 07. Januar um 17.30 Uhr.

Weitere Spieltermine von „Deifi Sparifankerl“ in der Leiblachhalle in Hergensweiler sind am Montag, 26. Dezember, am Dienstag, 27. Dezember und am Mittwoch 28. Dezember, jeweils um 20 Uhr.