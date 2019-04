Was das Sammlerherz begehrt

Zum ersten Mal in diesem Jahr findet auf dem Viehmarktplatz in Immenstadt der große Antik-, Floh-, Trödel- und Sammler- Markt statt. Am Samstag, 27. und Sonntag, 28. April, ist es wieder so weit. Am Samstag von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr gibt es wieder zahlreiche Angebote, die das Sammlerherz höher schlagen lassen, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt.

Aussteller aus ganz Deutschland und den Nachbarländern offerieren große und kleine Antiquitäten, Raritäten, Trödel, Sammlerstücke, Gebrauchtwaren und vieles mehr. Das Angebot wird demnach ebenso vielfältig sein wie die Sammler-Interessen.

Auf dem großen Markt komme jeder Sammler auf seine Kosten, heißt es in der Mitteilung weiter: Für Antiquitätenfreunde gibt es beispielsweise eine große Auswahl an Möbeln und Uhren, Porzellan, Schmuck und Puppen. Darüber hinaus werden auch Briefmarken und Münzen, Bücher und Comics sowie Figuren aus Überraschungseiern, Eisenbahnen oder auch Schallplatten angeboten.

Schnäppchenjäger haben Hochkonjunktur

Abgerundet wird das Angebot von nützlichen Alt- und Gebrauchtwaren, wie sie sonst nur auf dem Flohmarkt zu finden sind. Die Chancen stehen gut, dass man hier ein lang gesuchtes Stück entdeckt oder ein Schnäppchen macht, an dem man lange seine Freude haben wird. Die Händler beraten interessierte Besucher gerne und geben Tipps, beispielsweise zum Thema Restauration.

Der Besuch des Marktes lohne sich täglich, denn einige Aussteller haben nur für einen Tag einen Stand gebucht, wodurch das Angebot noch abwechslungsreicher werde. Aus diesem Grund kann bei einem zweiten Besuch durchaus noch viel Neues entdeckt werden.

So wird wohl kein Sammler mit leeren Händen nach Hause gehen müssen – und auch leere Mägen wird es auf dem großen Allgäuer Markt kaum geben: Für das leibliche Wohl ist gesorgt.