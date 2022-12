Warum eine 78 Jahre alte Frau in Lindau jetzt eine Wärmestube eröffnet

Die Wärmestube am Stiftsplatz 3 hat ab Dienstag, 13. Dezember, immer dienstags, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 25. bis zum 31. Dezember will Elke Brög täglich aufmachen und zwar schon von 12 bis 18 Uhr. Wer ihr helfen möchte, kann sich melden unter elke.broeg@gmail.com oder per Telefon unter 0175/6129924

Elke Brög ist 78 Jahre alt. Am Dienstag eröffnet sie auf der Lindauer Insel eine Wärmestube. Weil es draußen kalt ist. Und weil es bisher sonst keiner getan hat.

Sie weiß, wie gut es tun kann, den müden und durchgefrorenen Körper kurz aufzuwärmen. Früher hat sie beruflich Autos überführt. „Ich war kreuz und quer in Deutschland unterwegs, an vielen Bahnhöfen. Und ich war immer froh, wenn ich mich irgendwo im Warmen kurz ausruhen konnte, bis ich den nächsten Zug erwischt habe“, erzählt Elke Brög.

Bei uns ist jeder willkommen Elke Brög

An diesem Dienstag eröffnet die Rentnerin eine Wärmestube am Stiftsplatz auf der Insel. Die Räume gehören dem Kolpingverein, der sie ihr an drei Tagen die Woche kostenlos zur Verfügung stellt. „Bei uns ist jeder willkommen“, sagt Elke Brög. „Ob es nun darum geht, sich bei einer warmen Tasse Kaffee oder einer Suppe aufzuwärmen oder einfach ein bisschen Ansprache zu haben.“ Damit sich alle wohlfühlen, hat sie sogar schon Weihnachtsdeko auf den Tischen verteilt.

Helfer werden noch gebraucht

Die neue Lindauer Wärmestube hat bislang keinen Träger im Hintergrund. Sie existiert, weil sich Elke Brög und Ulrike Hartl, die sich aus der Initiative „Frauen helfen Frauen“ kennen, sich dafür eingesetzt haben. „Wir wollen eine Ergänzung sein zur Bahnhofsmission“, sagt Elke Brög. Wenn die Bahnhofsmission um 14 Uhr schließt, öffnet die Wärmestube. In den Weihnachtsferien, wenn der Kolpingverein seine Räume nicht selber braucht, will Elke Brög die Wärmestube sogar täglich aufmachen.

Ein paar Helferinnen und Helfer, die sich von der Initiative „Frauen helfen Frauen“ oder der Bahnhofsmission kennen, haben sich schon gefunden. Es könnten aber mehr sein. Ulrike Hartl kann zum Beispiel unter der Woche nicht mitarbeiten, denn sie ist berufstätig. „Und eigentlich gehört da auch Fachpersonal her“, findet sie. Schon mehrfach haben die Frauen deshalb mit Mitarbeitern der Lindauer Stadtverwaltung gesprochen. Auch, um geeignete Räume zu finden. Zu einer Lösung kam es bislang nicht.

Weil es in der Zwischenzeit immer kälter wurde, zogen sie schließlich in die Kolpingräume. Elke Brög wird die Wärmestube vorerst allein betreiben – unterstützt von Helferinnen von „Frauen helfen Frauen“ und vier Ehrenamtlern, die auch in der Bahnhofsmission arbeiten. Sie werden immer mindestens zu zweit in der Wärmestube sein.

126 Menschen kamen zur Notfallversorgung

Selber betreiben könne die Bahnhofsmission die Wärmestube nicht, sagt Conny Schäle, Leiterin der Bahnhofsmission. „Weil wir kein Personal haben.“ Zudem gebe es auch im Lindauer Bahnhof keine Räume, die die Bahn für ein solches Projekt zur Verfügung stellen könne. Schäle versichert aber: „Wir unterstützen mit Rat und Tat.“ Denn sie glaubt, dass Lindau eine Wärmestube braucht.

Anfang 2021, als es noch viele Corona-Beschränkungen gab, hatte die Bahnhofsmission im Pfarrzentrum St. Josef in Reutin für ein paar Wochen eine Wärmestube eröffnet. Damals herrschte Dauerfrost, und vieles war geschlossen. Menschen ohne festen Wohnsitz hatten so gut wie keine Möglichkeit, sich aufzuwärmen.

Die Wärmestube im Pfarrzentrum war als Notfallversorgung schnell und ohne großen bürokratischen Aufwand eröffnet worden. Insgesamt 34 Tage lang wurde sie im Februar und März 2021 betrieben. In diesem Zeitraum sind laut Schäle 126 Menschen zum Aufwärmen gekommen. „Das waren im Schnitt vier pro Tag.“ Zwei Drittel der Besucher von damals, so sagen es Schäles Unterlagen, lebten in einer Obdachlosenunterkunft.

Das, so glaubt die Leiterin der Bahnhofsmission, werde in diesem Winter anders sein. „Weil immer mehr Menschen kaum noch Geld haben.“ Neben Menschen ohne festen Wohnsitz könnten auch Alleinerziehende oder Rentner in diesem Winter auf einen warmen Raum angewiesen sein.

Stadt will Projekt finanziell unterstützen

Die Stadt Lindau selbst habe keine Räume, die sie für eine Wärmestube zur Verfügung stellen kann. „Es wurden sowohl stadtintern als auch mit externen Institutionen bereits verschiedene Optionen geprüft“, schreibt Sprecherin Inge Brentel auf Nachfrage der LZ. „Manche Vorschläge mussten leider mangels Verfügbarkeit oder Geeignetheit verworfen werden, weitere Anfragen laufen noch.“

Welche Räume bereits geprüft wurden, dazu gibt Brentel keine Auskunft. Derzeit gebe es Gespräche mit einer „externen Institution“, die zukünftig eine Wärmestube in Lindau betreiben könnte. Die Wärmestube am Stiftsplatz sei demnach nur eine Übergangslösung. „Wir hätten gerne eigene Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, sind nun aber eher in der Vermittlerrolle zwischen der Initiative und potenziellen Partnern.“

Trotzdem wolle die Verwaltung das Projekt unterstützen. „Die Stadt hat vorgesehen, einen finanziellen Zuschuss zu gewähren“, schreibt Brentel. Die Höhe dieses Zuschusses stehe allerdings noch nicht fest, erklärt sie auf Nachfrage, und verweist darauf, dass ein solcher Zuschuss „nicht selbstverständlich“ sei. „Viele Gemeinden im Umkreis bieten lediglich die Obdachlosenunterkunft an und sind bei der Einrichtung von Wärmestuben, die vor allem für all jene Menschen gedacht sind, die kein Obdach suchen, nicht beteiligt.“

Wo es Wärmestuben gibt – und wo nicht

Das stimmt. So gibt es in Wangen und Tettnang zum Beispiel überhaupt keine Wärmestube. In Friedrichshafen hingegen gibt es sogar zwei Orte, zu denen Menschen gehen können, um sich aufzuwärmen. Die Teestube, die täglich geöffnet ist, wird von einem kirchlich geprägten Verein betrieben, wie der katholische Stadtdiakon Martin Rebmann erklärt. „In die Teestube kann man sich reinsetzen, aufwärmen, was trinken und für einen geringen Betrag etwas essen“, sagt er.

Zusätzlich habe von montags bis freitags die „Herberge“ geöffnet, einen Treff mit Mittagessen. In den Räumen gibt es auch Duschen und Computer. Menschen ohne Wohnsitz können sich dorthin sogar ihre Post senden lassen. Die „Herberge“ wird von der katholischen Gesamtkirchengemeinde organisiert, erzählt Rebmann. Auch er ist sich sicher: „Momentan sind solche Angebote sehr wichtig.“

Elke Brög ist gespannt, wie die Lindauer Wärmestube anläuft. Wenn sich das Angebot herumspricht, glaubt sie, werden viele Menschen kommen. Von den Plänen der Stadt, einen externen Partner mit ins Boot zu holen, hat sie noch nie etwas gehört.

Mit ihren Helferinnen und Helfern ist sie gerade dabei, einen eigenen Förderverein zu gründen. Doch nun gehe es erst einmal darum, schnell zu helfen. „Es ist jetzt kalt“, sagt sie. Am Montag war sie einkaufen. Zutaten für eine Suppe, die sie den Besuchern ihrer Wärmestube anbieten will. Bezahlt hat sie die aus ihrem eigenen Geldbeutel.