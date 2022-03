Friedensräume wollen verstärkt auf die Kraft des Dialogs setzen

Das olivgrüne Veranstaltungsprogramm der Friedensräume liegt ab sofort im Kulturamt, der Stadtbibliothek, in Banken, Kirchen, Apotheken und verschiedenen Geschäften aus.

Die Matinee und Saisoneröffnung findet am Samstag, 9. April, um 11 Uhr sowie um 14 Uhr in den Friedensräumen in der Villa Lindenhof, statt. Wegen der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung bis 5. April erforderlich. Telefonisch unter 08382 / 245 94 oder per E-Mail an

Das Museum der Friedensräume in der Villa Lindenhof, Lindenhofweg 25, öffnet seine Türen am 9. April und schließt sie am 16. Oktober.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.