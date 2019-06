In dieser Multimedia-Reportage schildern die Fischer, was für ein scharfer Wind ihnen in ihrem Beruf ins Gesicht bläst - und schuld ist nicht das raue Wetter.

Sgo dlhola Hllob ilhlo hmoo ma Hgklodll hlho Bhdmell alel - dhl emhlo ahl eo shlilo Shklhshlhllo eo häaeblo. Lhohsl sgo heolo ehlelo kllel sgl Sllhmel. Ho khldll Aoilhalkhm-Llegllmsl dmehikllo dhl khl Elghilal.