Der Lindau-Podcast: Warum der Klimawandel uns alle angehen muss

Aufhalten kann man ihn nicht mehr. Dafür ist es zu spät. Aber wir können alle etwas tun, um die große Katastrophe beim Klimawandel zu verhindern.

Neuer Klimablog

In dieser aktuellen Folge des Lindau Podcast sprechen Julia Baumann, Lisamarie Haas, Svenja Helfers und Ronja Straub über den neuen Klimablog. in diesem bietet schwäbische.de und die Lindauer Zeitung regelmäßig Tipps von und aus der Region, mit denen man sein Leben nachhaltiger gestalten kann. Denn, dass der Klimawandel Folgen für die Region hat, das zeigt eine aktuelle Klimawandelstudie der Stadt Lindau ganz schonungslos.

Außerdem wird im Podcast auf eine neuen Rubrik mit dem Namen "Wo brennt's?" hin. Dort können Leserinnen und Leser Themen und Geschichte einzuschicken, die sie bewegen oder interessieren. Was haben Sie in den vergangenen Monaten in der Lindauer Zeitung vermisst?