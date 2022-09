Männer stehlen Briefmarken im Wert von 1400 Euro

Die beiden Männer hatten sich vorher offenbar gut abgesprochen: Sie lenkten geschickt die Verkäufer ab und klauten dann jede Menge Briefmarken. Jetzt sucht die Polizei die beiden Männer.

Kurz vor sechs Uhr am Dienstagabend betraten zwei Männer das Geschäft im neuen Lindauer Kaufland. Wie der Betreiber es gegenüber der Lindauer Polizei geschildert hat, habe einer der Männer eine Verkäuferin mit einer Frage abgelenkt. Der andere Mann habe gewartet, bis die zweite Verkäuferin auch mit Kunden beschäftigt war. „Dann griff er blitzschnell in einen Schrank mit Briefmarken und entwendete eine größere Menge davon“, so die Polizei.

Täter wurden genau beschrieben

Der Betreiber hat einen Diebstahl von Briefmarken im Wert von fast 1400 Euro bei der Polizei gemeldet.

Der erste Täter wird im Polizeibericht als 1,8 Meter groß, mit lückenhaften Zähnen und Kinn- und Oberlippenbart. Außerdem soll er ein olivefarbenes T-Shirt sowie eine Schildkappe mit weißer Aufschrift getragen haben.

Der andere Mann soll 1,75 Meter groß sein, kräftig, eine Brille, eine Weste und eine schwarze Cargohose getragen haben, ebenfalls eine Schildkappe mit weißem Emblem und graue Turnschuhe.