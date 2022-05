Warum Corona viele Menschen in finanzielle Not bringt

Geld ist – immer noch – oftmals ein Tabuthema. Ganz besonders dann, wenn es knapp ist. Zu welchen Problemen das führt, beschreibt die Schuldnerberatung der Diakonie Kempten Allgäu, zu der auch die Beratungsstelle in Lindau gehört, in einer Pressemitteilung.

„Leider kommen die Menschen immer noch viel zu spät zu uns“, wird die Lindauerin Christiane Norff zitiert, die die Schuldnerberatung leitet. Zudem kommen immer mehr junge Leute in eine finanzielle Zwangslage. „Die pandemische Lage hat die jungen Erwachsenen zum einen einsamer gemacht, vielfach aber süchtig nach Online-Spielen gemacht und so oftmals in ein finanzielles Desaster gestürzt.“ Das haben die Beratungsstellen in Kempten und Lindau mit der Außenstelle in Lindenberg auch in ihren aktuellen Jahresberichten festgehalten. „Die Präventionsarbeiten wie Vorträge, Gruppenveranstaltungen, Arbeit in den Schulen, wären hier sehr wichtig, sind aber aktuell noch sehr schwierig“, sagt Norff weiter.

Eine Warteliste gibt es nicht

Häufig finden Menschen, die in finanzielle Not geraten sind, über Mundpropaganda und telefonische Anfragen den Weg in die zwei Beratungsstellen. „Eine Warteliste gibt es nicht“, erzählt Christiane Norff. Von Kollegen im Norden weiß sie, dass das eine „bayerische“ Besonderheit ist. Auch ist der große Zustrom auf die Beratungsstellen aufgrund der Corona-Pandemie noch ausgeblieben. „Viele nehmen Corona als Entschuldigung, jetzt nicht die Beratungsstellen in Kempten oder Lindau aufzusuchen.“ Lediglich zwei Klienten konnte aus Gründen des Infektionsschutzes nicht geholfen werden. Sie waren nicht geimpft und weigerten sich auch, einen Schnelltest zu machen.

Christiane Norff leitet die Schuldnerberatung in Kempten und Lindau. (Foto: Norff)

„Wir registrieren in Kempten wohl mehr Kleinunternehmer und Gastronomen, die bei uns Hilfe suchen“, berichtet Iris Brauchle von der Beratungsstelle in Kempten. Auch die Zahl der beantragten Insolvenzen sei gestiegen. Dabei gebe es inzwischen ein verkürztes Verfahren, das heißt, die Insolvenz umfasst nur mehr eine Zeitspanne von drei Jahren.

Die Beratung soll niederschwellig sein

„Wir beraten Menschen in allen Lebenssituationen, holen Jede und Jeden ab, wo er oder sie gerade im Leben steht“, betont Norff. Es gebe keine Hürden in Form von geordneten Unterlagen. Die Ratsuchenden könnten zum ersten Termin auch ohne Unterlagen kommen. Die Beratung sei folglich niederschwellig, neutral, konfessionsunabhängig und kostenfrei, heißt es im Pressetext. Teilweise wird sie auch noch juristisch durch Alfred Stoffel (Kempten) und Heike Kainz (Lindau) unterstützt.

Unterstützung gibt es auch durch den ehrenamtlichen Banker Karl-Heinz Müller. „Außerdem sind wir innerhalb der Diakonie mit den anderen Dienststellen sehr gut vernetzt“, sagt Brauchle. Auch mit den Wohnbaugesellschaften, Gerichtsvollziehern, dem Energieversorger Allgäuer Überlandwerk (AÜW) und vielen anderen Einrichtungen bestünden gute Kontakte.

„Wichtig sind Miete, Strom, Heizung und Essen – also erst einmal ein Dach über dem Kopf, Licht, dass man es warm hat und Essen im Kühlschrank ist“, sagt Christiane Norff. Oftmals zahlen Menschen in finanzieller Not aber eher die Autorate anstatt die Miete. „Die Prioritäten sind falsch gesetzt“, sagt sie. Wichtig sei auch die Nachhaltigkeit der Hilfe – und das geht auch nur mit Ehrlichkeit dem Schuldenberater gegenüber. „Eine Spielsucht kann man auf Dauer nicht verheimlichen.“

Warum ein pfändungsfreies Konto hilft

Schnelle Hilfe ist laut der Pressemitteilung stets auch bei der Umwandlung eines normalen Giro-Kontos in ein P-Konto nötig. Dabei handelt es sich um ein Pfändungsschutzkonto. Das ermöglicht dem Schuldner im Falle einer Kontopfändung einen pfändungsfreien Freibetrag. Der beläuft sich aktuell auf 1260 Euro. „Fast alle unserer Klienten haben so ein Konto.“

Inzwischen berät die Schuldnerberatung wieder ohne Zugangsbeschränkungen, empfiehlt seinen Klientinnen und Klienten sowie den Beraterinnen, im Beratungsgespräch eine FFP2-Maske zu tragen. Es ist geplant, die offenen Sprechzeiten in den kommenden Wochen wieder starten.

Laut Pressemitteilung hatte die Schuldnerberatung Kempten 2021 insgesamt 506 Kontakte, davon waren 354 langfristig. 244 davon waren sogar noch aus 2020, das heißt, 110 Beratungen wurden neu begonnen. „Wir sprechen von langfristigen Kontakten, wenn mehr wie drei Gespräche stattfinden“, sagt Tatjana Dück. Die Sozialwirtin ist neu im Kemptener Team und übernimmt die Arbeit des Mitte 2021 verstorbenen Dieter Streit.

In Lindau und Lindenberg kamen 2021 346 Kontakte zustande, 86 davon nur kurz. Von den 260 langfristigen Kontakten wurden 154 bereits aus 2021 übernommen. Hinzu kamen 154 neue Klienten. Festgestellt haben die zwei Beratungsstellen, dass mehr Männer als Frauen Hilfe beim „Haushalten“ benötigen. „Da sind Frauen oft besser organisiert“, stellt Norff fest.