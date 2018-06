Warum am Lindauer Hafen vorerst keine bunten Fahnen mehr wehen

Aus Altersgründen hat die Stadt die Fahnenmasten von der Mole entfernt. Das Fehlen fällt nicht nur Hans Stübner unangenehm auf.

„Wo sind die bunten Fahnen?“, fragt der frühere Verkehrsamtsleiter in einem Schreiben an die LZ. Die Fahnen seien immer „ein äußerst sympathischer Willkommensgruß an unsere Bürger und die internationalen Gäste“ gewesen. Interessante Gespräche hätten sich ergeben, wenn die Menschen im Hafen gerätselt haben, welche Flagge zu welchem Land gehörte. Seit diesem Jahr seien die Fahnenmasten allerdings abgebaut. „Es verwundert mich sehr, dass dies scheinbar fast niemand interessiert“, schreibt Stübner, der da Fehlen dieses „einmaligen und äußerst attraktiven Marketing-Instruments“ bedauert, das als Foto- und Filmmotiv von Lindau unbezahlbar sei.

Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer erklärt das Fehlen der Fahnenmasten mit deren Alter. Bei einer Prüfung im vergangenen Herbst habe sich herausgestellt, dass einige der Halterungen porös waren, auch die mehr als 30 Jahre alten Masten seien wegen Rostes nicht mehr sicher gewesen. Angesichts der Stürme konnte die Stadt sie aus Sicherheitsgründen nicht länger stehenlassen. Da im Haushalt kein Geld für neue Halterungen und Masten eingeplant war, könne man heuer auch keinen Ersatz schaffen. Die Verwaltung werde nun Aufwand und Kosten für neue Masten ermitteln und das dann dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen.