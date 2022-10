Warum alte Clowns an Leichtigkeit und Eleganz gewinnen

Gardi Hutter gastiert mit ihrem Programm „Die Schneiderin“ am Mittwoch, 12. Oktober, 19.30 Uhr, im Lindauer Stadttheater. Karten gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse (An der Kalkhütte 2a, Tel. 08382 / 91 13 911, 24h-Hotline: 01805 / 70 07 33), bei den bekannten Vorverkaufsstellen und voraussichtlich auch an der Abendkasse. Aktuelle Informationen zum Auftritt und zur Verfügbarkeit von Karten gibt es unter www.kultur-lindau.de