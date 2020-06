Warnung vor Betrugsmasche am Telefon

Die Deutsche Bodensee Tourismus warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche am Telefon: Anrufer mit der Vorwahlnummer 069 geben sich demnach als Google-Mitarbeiter aus und drängen auf die Verlängerung eines angeblich bereits bestehenden Google-Vertrags für ein weiteres Jahr zum Preis von 899 Euro. Die Lindau Tourismus und Kongress hat diese Warnung an Hoteliers, Vermieter und Tourismuspartner weitergeleitet und betont, es handle sich hierbei nicht um Mitarbeiter von Google. Grundsätzlich sind die Basiseinträge auf Google kostenlos und werden nicht am Telefon abgeschlossen, so das Unternehmen.