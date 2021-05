Warntafel droht abzustürzen

Die Integrierte Leitstelle Allgäu hat am Freitagnachmittag gegen viertel nach fünf den Löschzug West alarmiert, der an die Bahnunterführung in der Friedrichshafener Straße in Lindau ausrückte. Ein Warnschild der Höhenbegrenzung war offenbar durch einen Lastkraftwagen beschädigt worden und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen, wie die Feuerwehr mitteilt. Die herabhängende Warntafel wurde durch die Feuerwehr entfernt und an die Polizei übergeben, sodass der Verkehr ohne Gefährdung weiterfließen konnte. Der Verursacher war nicht mehr an der Einsatzstelle. Die mit zwei Fahrzeugen ausgerückten Einsatzkräfte konnten nach einer halben Stunde wieder zurückfahren.