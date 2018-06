Warnstreik: Engie-Mitarbeiter sind gegen Provokationskurs

Lautstarker Protest am Kaiserstrand in Lochau: Bevor die Verhandlungen zwischen Vertretern der Firma Engie und der IG Metall starteten, gab es am Mittwochmorgen einen Warnstreik.

Unmittelbar bevor Dietmar Jansen an den Verhandlungstisch mit Vertretern von Engie Refrigeration ins Seehotel Kaiserstrand ging, brachte der Erste Bevollmächtigte der Allgäuer IG Metall vor den Lindauer Engie-Mitarbeitern, die in Bussen ins vorarlbergische Lochau gekommen waren, die Forderungen der Gewerkschaft zum Ausdruck. Nachdem Engie aus dem Tarifverbund ausgetreten sei und ihren Mitarbeitern unter dem Motto Zukunftssicherung neue Konditionen aufdrücken wolle, habe die Gewerkschaft Verhandlungen verlangt, die am Mittwoch im Kaiserstrand begannen. Die neuen Konditionen sind unter anderem geänderte Arbeitszeiten (40 Stunden statt bisheriger 35 ohne Lohnausgleich), ein neues Entlohnungssystem, das 20 Prozent weniger Gehalt bedeuten würde und ein abgeschwächter Kündigungsschutz für ältere Mitarbeiter.

Rund 80 der insgesamt 250 Engie-Mitarbeiter folgten deshalb dem Ruf der IG Metall und versammelten sich am Ufer vor dem Hotel zur Kundgebung. Jansen sagte gegenüber der Presse, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund die Engie zu Verhandlungen aufgefordert habe. Jetzt tue Engie so, als ob sie auf die Gewerkschaft zugekommen sei. Die Firma fahre einen Provokationskurs. Ebenfalls als Provokation empfand der IG Metaller auch die Streichung von freien Tagen, die es beispielsweise ermöglichen, im Todesfall naher Verwandter zu deren Beisetzung zu können. „Da bald ein für die Belegschaft zufriedenstellendes Ergebnis zu erwarten, halte ich für utopisch, da sind die Positionen viel zu weit auseinander“, kommentierte der für die Medienarbeit zuständige IG Metall-Vertreter, Sebastian Hornung.