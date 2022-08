Wapo nimmt Paddler an Bord

Währene einer Streifenfahrt auf dem See hat die Lindauer Wasserschutzpolizei am Dienstag gegen 14.45 Uhr ein Pärchen im Alter von 23 und 29 Jahren mit ihrem Stand-Up-Paddle-Board (kurz: SUP) auf dem See, rund zwei Kilometer nordöstlich von Lindau und eineinhalb Kilometer zum österreichischen Ufer, entdeckt. Aufgrund des ablandigen Windes mit drei bis vier Beaufort trieben beide auf den See hinaus. Ihnen war es laut Polizeibericht unmöglich, aus eigener Kraft wieder ans Ufer zu kommen. Die Beamten nahmen das Paar mit und brachten es und wieder in Richtung sicheres Ufer an der Hinteren Insel. Da ihr SUP nicht mit einem Namensschild ausgerüstet war, erstellten die Beamten nach der Bodenseeschifffahrtsordnung eine Mängelanzeige.