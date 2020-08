Wangener besuchen das Gelände der Gartenschau

Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hat die Stadt Wangen zu einem Besuch in Lindau eingeladen. Als Gastgeberin der Landegartenschau Baden-Württemberg 2024 bekundete Wangen großes Interesse am Konzept und aktuellem Stand der Gartenschau Lindau 2021. Während eines Vortrags im Alten Rathaus mit anschließender Baustellenführung konnten sich die Besucher einen ersten Eindruck verschaffen. Wangens OB Michael Lang sicherte zu, bei der Lindauer Gartenschau einen Wangen-Tag zu veranstalten.

Im Rahmen ihres Antrittsbesuches bei der Stadt Wangen im Juni sprach Oberbürgermeisterin Claudia Alfons eine Einladung zu einem Gegenbesuch aus – und das zu einem besonders schönen Anlass, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn Wangen wird im Jahre 2024 zur Gastgeberin einer baden-württembergischen Landesgartenschau. Grund genug, schon jetzt Inspiration bei den aktuellen Gartenschauen zu sammeln. So bietet sich der Gegenbesuch in Lindau an, wo die Vorbereitungen für die im kommenden Frühling startende Gartenschau auf Hochtouren laufen, heißt es weiter. Wangens OB Michael Lang, Mitglieder der Wangener Stadtverwaltung sowie des Stadtrates kamen mit dem Zug am Lindauer Bahnhof an. Nach einer Begrüßung im Alten Rathaus bekamen die Gäste von den beiden Geschäftsführern der Gartenschau Lindau, Claudia Knoll und Meinrad Gfall, eine genaue Erläuterung des Gartenschau-Konzepts.

Da es auf dem Gelände der Gartenschau schon einiges zu sehen gibt, durfte ein ausführlicher Rundgang nicht fehlen. Schon jetzt lässt sich erahnen, welche Blumen- und Pflanzenpracht, aber auch welches Sport- und Freizeitangebot die Lindauer sowie alle Besucher der Gartenschau erwarten wird. OB Lang sagt dazu: „Jede Gartenschau wirkt sich für eine Stadt positiv aus, auch weit nach dessen Veranstaltungsende. Neu gestaltete Park- und Wohnflächen sorgen nachhaltig für mehr Lebensqualität“. Dies sei in Lindau schon zu spüren und soll auch das Ziel für die Wangener Landesgartenschau sein. Oberbürgermeisterin Alfons ließ es sich nicht nehmen,die Wangener auch im kommenden Jahr, wenn die Tore der Gartenschau öffnen, auf einen Besuch einzuladen. Wangen-OB Lang sicherte zu, dass sich Wangen im Rahmen eines „Wangen-Tags“ auch am Lindauer Veranstaltungsprogramm beteiligen wird.