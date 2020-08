Wangen setzt auf Partnerschaft mit TK Lindau

Seit Jahren arbeitet die Telekommunikation Lindau – eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Lindau, in Sachen Breitbandausbau eng mit der Stadt Wangen zusammen. In zahlreichen Wangener Ortsgebieten sind bereits Glasfaserkabel verlegt, die knapp 1000 Privat- und Geschäftskunden sowie rund 800 TV-Kunden mit Internetbandbreiten bis 1000 MBit/s, mit Telefonie und mit HD-TV-Anschlüssen versorgen, wie die Stadtwerke mitteilen. Im Baugebiet Haid geht diese Erfolgsstory jetzt weiter, wie es in einer Pressemitteilung heißt. man habe bis auf die einzelnen Grundstücke bereits Glasfaserkabel verlegt.

„Unsere Mitarbeiter wohnen alle in der näheren Umgebung von Wangen und Lindau, aus diesem Grund liegt ihnen der unkomplizierte und schnelle Service direkt vor Ort natürlich sehr am Herzen. Bei Netzproblemen profitieren unsere Kunden zudem von den extrem kurzen Anfahrtszeiten unserer Techniker“ freut sich Hannes Rösch, Geschäftsführer der Stadtwerke Lindau, über die vertrauensvollen Partnerschaften in Wangen.