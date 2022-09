Wanderungen für unterschiedliche Anforderungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Idee für eine energiesparende Anreise zum Start einer Wanderung in eine alpine Region, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schlecht erreichbar ist, wurde durch die Anreise mit einem Reisebus realisiert. Neu war, dass drei Wanderungen in unterschiedlichen Anforderungsstufen angeboten wurden. Somit waren die Wanderungen geeignet, sowohl für Genuss- als auch für Seniorenwanderer, die noch die alpine Herausforderung lieben. Das Konzept ging auf, durch die Anzahl der Anmeldungen war sichergestellt, dass ein Reisebus wirtschaftlich eingesetzt werden konnte. Leider machte Petrus den Wanderern einen Strich durch die Rechnung. Am Tag vorher bestes Wetter, am Tag danach bestes Wetter, nur am Tag der Wanderung regnete es bei der Anfahrt wie aus Kübeln. 32 Wanderer ließen sich jedoch vom schlechten Wetter nicht beeindrucken und fuhren bei Regen nach St. Antönien in der Schweiz. Die Führer der 3 Gruppen hatten sich unterschiedliche Ziele ausgesucht. So ging eine Gruppe zum Riedbühl, die andere Gruppe zum Partnun See und die dritte Gruppe nahm den Gipfel des Chrüz in Angriff. Das Erlebnis einer Wanderung in dieser traumhaften Region, war zwar durch die Regenschauer eingeschränkt, aber alle Teilnehmer waren trotzdem mit dem alpinen Erlebnis zufrieden. Nach der Einkehr in Sankt Antönien, waren sich alle Teilnehmer einig, dass sich trotz des schlechten Wetters die weite Anfahrt gelohnt hat. Zur Belohnung erwartete die regenfesten Wanderer bei der Ankunft in Lindau eine goldene Abendsonne.