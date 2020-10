Wanderungen führen ins Heuried und zur Ach

Der Freundeskreis Natur in Lindau lädt für Samstag, 17. Oktober, 14 Uhr, zu einer weiteren Wanderung in die Landschaftsfinger ein. Diesmal ist man „In den feuchten Senken“ unterwegs. Es geht ins Heuried. War das gesamte Gebiet zwischen Rickenbacher Straße und Heuriedweg früher landwirtschaftlich genutzt, sind heute nur noch Reste solcher artenreichen Biotope übriggeblieben. Diese wertvollen Flächen werden vom Landschaftspflegeverband erhalten.

Treffpunkt ist im Heuriedweg 37, Edelmann Solutions (ehemals Druckerei Eschbaumer) gegenüber Penny. Die Strecke ist etwa drei Kilometer lang, die Wanderung dauert etwa zwei Stunden.

Außerdem geht es am Samstag, 24. Oktober, letztmals auf Wanderschaft. Ab 14 Uhr sind die Teilnehmer dann „Im Talfächer der Ach“ unterwegs. Von der Blauwiese entlang der Lindauer Ach führt diese Wanderung hinaus nach Heimesreutin. In diesem Bereich erfuhr die Ach in der jüngeren Vergangenheit starke Veränderungen im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen. Ziel der Eingriffe in den Lauf der Ach war es, die in der Achstraße lebenden Lindauer bei Hochwasserereignissen zu schützen. Manch einer mag sich an den Aufschrei erinnern angesichts der baulichen Eingriffe in den Lauf der Ach. Jetzt, wenige Jahre später, ist zu sehen, wie sich die Natur das stark veränderte Bachbett zurückerobert hat. Treffpunkt ist der Parkplatz Blauwiese (Ausfahrt). Die Strecke ist ebenfalls rund drei Kilometer lang.