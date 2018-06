Wandertag-Gewinnspiel: 22 Gewinner stehen fest

Das Gewinnspiel des 39. Lindauer Wandertages ist aufgelöst: Das Wort „Lindenblatt“ konnte in den roten Kästchen gebildet werden, wenn alle elf Fragen richtig beantwortet wurden. Das Quiz wurde nun das dritte Jahr in Folge durchgeführt. Das Kulturamt Lindau freut sich nun, dass mit der Vergabe der Preise an die 22 Gewinner der 39. Lindauer Wandertag– der laut Kulturamt ein gelungenes Ereignis an Christi Himmelfahrt war – sozusagen ein besonders glückliches Finale erhält, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Zu gewinnen gab es unter anderem eine Power Bank, Badehandtücher sowie Eintrittskarten für Stadttheater und Stadtmuseum. Foto: Kulturamt Lindau