Walker machen ihren eigenen Silvesterlauf

In den letzten Jahren war es den Lauftrefflern zur lieben Gewohnheit geworden, am Silvesterlauf in Tettnang teilzunehmen. Leider fiel die Veranstaltung 2021, wie so viele andere, dem Coronavirus zum Opfer. Deshalb entstand die Idee, innerhalb der Gruppe einen eigenen Silvesterlauf zu organisieren.

Um 15 Uhr starteten acht voll geimpfte Walkingbegeisterten an der Schulturnhalle in Reutin. Die abwechslungsreiche Runde führte sie über Streitelsfingen durch die Obstanlagen ins „Dorniertobel“. Nachdem sie um die Firma Dornier herum die Bösenreutiner Steige erreicht hatten, ging es auf der Rickenbacher Straße weiter, die Bayerstaße hinauf und über die Bäuerlinshalde quer durch Reutin zurück zur Turnhalle. Anschließend ließen sie das Lauftreff-Jahr mit weißem Glühwein, heißem Most, Pfirsich-Maracujalikör und Knabber-Köstlichkeiten ausklingen.

Im Neuen Jahr starteten die Walker am 12. Januar in die neue Saison. Auf wechselnden, beleuchteten Strecken walken sie ca. 60 Minuten lang bei fast jedem Wetter. Wer Lust hat, dabei zu sein, ist jederzeit herzlich willkommen. Treffpunkt ist immer Mittwochs um 18.30 Uhr an der Turnhalle der Reutiner Schule.