Walhalla zum Seidlwirt stimmen auf Weihnachten ein

Welch Einstimmung auf das Weihnachtsfest, ohne Kitsch und Trödel: die fünf Männer des „MGV Walhalla zum Seidlwirt“ verzückten ihr Lindauer Publikum mit weihnachtlichen, aber auch saisonunabhängigen Liedern.

Es ist ein international besetztes Ensemble, das sich in Berlin zusammengefunden hat. Alle sind Absolventen der dortigen Hochschule für Musik Hanns Eisler. Sie verbindet ein gewisser Witz und Charme, doch auch Tiefgründiges sparen sie nicht aus.

Geheimnisse tragen die fünf zudem mit sich herum. Diese wurden zumindest zum Teil während des Abends gelüftet, und das machte das Lindauer Publikum zu Mitwissern. So wissen die Lindauer nun, warum das Gesangsquintett diesen, auf den ersten Blick absurden, Namen trägt.

Es sei hiermit verraten: Die ersten Proben endeten regelmäßig in einer Kneipe namens Walhalla in Moabit. Einer der Sangeskünstler begann offensichtlich eine Liaison mit einer Kellnerin, zudem gaben sie dort gerne Kostproben ihrer, von ihnen selbst als „Geräuschkulissen“ bezeichneten Gesangsergebnissen, so dass der Name der Kneipe fast automatisch zum Namen der Gruppe wurde.

Keine Liaison mehr mit der Kellnerin

Das Ende der Liebelei mit der Kellnerin zog jedoch einen Kneipenwechsel nach sich, von Moabit ging es in die Nähe des Ku’damms zum Seidlwirt. Auch hier wurde kräftig gesungen, die Jungs wurden gerne zu dem einen oder anderen Hochprozentigen eingeladen, eine Liaison mit einer Kellnerin blieb jedoch aus. Nachdem es den Seidlwirt aber nicht mehr gibt, wollten sie zumindest den Namen weiterleben lassen und so ergab sich dieser kuriose Name dieses kleinen Männergesangsvereins.

Zwischen all den Liedern wurden noch weitere Geheimnisse gelüftet. Zum Beispiel das des Tenors Berk Altan. Sein Geheimnis offenbarte sich durch das Lüften seines Hutes: Starker Haarwuchs darunter kann ihm nicht vorgeworfen werden, was aber seiner Sangeskunst keinen Abbruch bereitet. Engagiert und hingebungsvoll führt er die anderen vier vor allem durch die weihnachtliche Literatur. „Als Türke bin ich mit meiner Mutter immer in den Weihnachtsgottesdienst gegangen, wo sie einen Favoriten hatte: „Oh Du Fröhliche“. Sie kannte zwar den Text nicht, aber bei ,Freue Dich’ brüllte sie begeistert mit“. Textsicherer zeigte sich daraufhin das Publikum, dem die Aufgabe zuteil wurde, die zweite Strophe zu singen.

Die Zeit vergeht wie im Flug

Nun stammen die fünf aus Polen, der Türkei, Deutschland, der Schweiz und England, keiner davon aus der Ukraine. Aber es ist ihnen wichtig, mit einem ukrainischen Volkslied ihre Solidarität zu dem vom Krieg gebeutelten Land zu zeigen, gerade jetzt, da Präsident Wolodymyr Selenskyj laut dem Bassisten Julian Twarowski einen wichtigen Besuch in den USA gemacht habe. Und der Krieg sei nun mal in der Nachbarschaft, ein autoritäres Regime bekämpfe ein demokratisches. Und so sangen die fünf ein beeindruckendes ukrainisches Liebeslied, das es harmonisch ganz schön in sich hatte.

Überhaupt, die fünf sind sattelfest, was Intonation anbelangt. So führen sie mit einer Leichtigkeit ihr Publikum durch ihr weihnachtlich geprägtes Repertoire. Selbst eigentlich ausgelutschte Hits wie „Es ist ein Ros entsprungen“ beeindrucken durch die Schlichtheit des Vortrags. Genauso glaubwürdig geht bei den Fünfen der Mond auf und bar jeder Peinlichkeit, die sich gerne einschleicht, wenn klassische Musiker versuchen, lustig zu sein, sind die humoristischen Darbietungen einerseits und die unterhaltsamen Überleitungen andererseits.

So bleibt der Abend abwechslungsreich und kaum einer bemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Das Ende kommt dann doch etwas abrupt, wird von Berk Altan, Valentin Bezencon, Lawrence Halksworth, Julian Twarowski und Christoph Brunnek aber mit zwei hinreißenden Zugaben aber etwas abgemildert.

Ein Geheimnis jedoch blieb ungelüftet, entgegen aller Ankündigungen: Woher Twarowski seinen Frack hat. Ob das der original Frack von Walter Kollo ist oder ob er ihn irgendwo stibitzt hat, das hat er – vielleicht wohlweislich – am Ende unterschlagen.