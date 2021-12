Waldwichtel im grünen Klassenzimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pandemie bedingt wurde statt einer großen Nikolausparty viele kleine Bastelhocks abgehalten. Dabei entstanden wunderbare Waldwichtel mit roten Zipfelmützen und unser diesjähriges Adventsgedicht, das wir all unseren Freunden und Gönnern nicht vorenthalten wollen:

„Advent, Advent, ein Wichtel rennt. - Zur Insel will er laufen, Weihnachtsgeschenke kaufen. - Erschrocken bleibt er stehn, er kann keine Buden sehn. - Wo ist nur die Hafenweihnacht hin? Langsam kommt es ihm in den Sinn: - Die Pandemie hat es verbrochen, jeder auf der Insel hat sich verkrochen. - Der Wichtel macht sich große Sorgen, wo soll er seine Geschenke nun besorgen. - Bei Amazon will er nicht bestellen, zu wenig bekommen die, die zustellen. - Verdrossen läuft der Wichtel nach Haus, und holt die Bastelkiste raus. - Alle Wichtel sind nun voll dabei, bei der Weihnachtsbastelei. - Heuer gibt es Geschenke von eigener Hand, aus dem grünen Klassenzimmerland. - Besonderes liegt dieses Jahr unterm Baum, das ist der schönste Wichteltraum. - Unseren Weihnachtswunsch tun wir hier kund: Bitte bleiben Sie gesund!“

Frohe Weihnachten, Ihr grünes KLAZ.