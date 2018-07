Waldbrandgefahr ist derzeit am Bodensee sehr hoch

Niemand sollte im oder am Wald oder auf Wiesen derzeit mit offenem Feuer hantieren oder brennende Zigaretten wegwerfen. Die Regierung von Schwaben warnt vor allem am Bodensee vor erheblicher Waldbrandgefahr.

Wegen der Trockenheit sieht die Regierung akute Waldbrandgefahr und hat deshalb am Donnerstag ab sofort zur Vorbeugung Luftbeobachtung angeordnet. Speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern und der Regierung von Schwaben halten sind im Landkreis Lindau vor allem über den Wäldern um den Bodensee nach Brandherden Ausschau. Die Flieger sind vor allem nachmittags unterwegs, wenn die Gefahr am größten ist. Als Folge der Waldbrandbeobachtung aus der Luft konnten in den letzten Jahren in Schwaben einige Waldbrände frühzeitig entdeckt und schnell gelöscht werden.

Das Landratsamt weist ergänzend darauf hin, dass offenes Feuer und Rauchen im Wald nicht erlaubt sind. Gefährlich seien auch weggeworfene Glasflaschen, die wie ein Brennglas wirken können. Autofahrer sollten vorsichtig sein, denn parkende Fahrzeuge können durch heiße Katalysatoren oder Auspuffrohre trockenes Gras ebenso entzünden wie aus dem Autofenster geworfene Zigaretten. Außerdem sollen Autofahrer unbedingt die Zufahrten zu Wäldern freihalten, damit die Einfahrt für Feuerwehr und Rettungswagen frei bleibt.

Tipps gegen Waldbrand