Waldbesitzer entdeckt abgesägte und vergrabene Bäume

Ein Waldbesitzer aus Lindau machte am Dienstag eine sonderbare Entdeckung: In seinem Wald wurden Jungbäume gesägt und weitere Bäume in der Erde begraben.

Der Eigentümer eines Waldstückes zwischen Ober- und Unterreitnau meldete sich bei der Polizeiinspektion Lindau und teilte den Beamten mit, dass in seinem Waldstück zwölf Jungbäume abgesägt wurden.

Bäume begraben

Wie die Polizei berichtet, fand der Mann außerdem Bäume, die im Erdreich gegraben waren. Dadurch wurden auch noch weitere Bäume beschädigt.

Der Waldbesitzer schätzte, dass die Täter schon im vergangenen Sommer am Werk gewesen sein müssen. Darauf kam er wegen des Harzflusses an den Stämmen. Der Sachschaden am Holz und im Erdreich schätzt die Polizei auf 1000 Euro.