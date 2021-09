Wahlwerbung mit der Spraydose

Am Freitagvormittag, 24. September, wurde der Polizeiinspektion Lindau eine etwas andere „Wahlwerbung“ mitgeteilt. Ein oder mehrere unbekannte Täter sprühten mit Hilfe einer Schablone den Wortlaut „Eltern wählen für ihre Kinder“ auf den Parkplatz eines Discounters in Lindau-Aeschach, sowie auf die angrenzende Straße. Es wird vermutet, dass sich der Vorfall bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro beziffert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08382/9100 bei der Polizeiinspektion Lindau zu melden