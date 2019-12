Wahhoud sieht in Syrien noch mehr Menschen auf der Flucht – Einigen davon möchte er im Norden ein neues Zuhause geben

Mit gemischten Gefühlen ist Adnan Wahhod Mitte Dezember wieder in sein Geburtsland Syrien gefahren. Zwar verliefen dieses Mal Ein- und Ausreise über die türkisch-syrische Grenze ohne bürokratische Hürden. Doch im Nordwesten Syriens herrsche vielfach nur noch Verzweiflung, schildert Wahhoud. Immerhin: Seine Ambulanzen sind momentan alle geöffnet. Sogar in Fattiere harren die Mitarbeiter aus, obwohl sie täglich Bombeneinschläge hören und sehen. Tausende Menschen versuchen, vor den Angriffen zu fliehen. Einigen will Wahhoud nun helfen: Er hat ein Grundstück gekauft, auf dem bis zu 80 Familien ein neues Zuhause finden können.

„Es sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit!“ Adnan Wahhoud spricht mit leiser energischer Stimme. Er berichtet über die Angriffe der Flugzeuge im Süden der syrischen Provinz Idlib. Er beschreibt die zerstörten Dörfer und Städte wie etwa das früher knapp 30 000 Einwohner zählende Baylun: Drei Tage nach dem Abwurf einer Fassbombe auf dessen Hauptgeschäftsstraße ist Wahhoud durch den Ort gefahren, hat fassungslos zerstörte Häuserzeilen, Menschen neben Trümmerbergen beobachtet.

Schnell hat Wahhoud während dieser Reise gelernt: Auf die Straßen trauen sich die Menschen in der Provinz Idlib nur bei dicken Wolken oder Regen. Warum? „Weil bei schlechtem Wetter die Aufklärungsflugzeuge und Bomber nur selten aufsteigen.“ Und damit die Gefahr eines Luftangriffs sinke. So hat während der Fahrt durch das zerstörte, fast wie eine Geisterstadt wirkende Karunbol Wahhouds Fahrer trotz Schlagloch-übersäter Straße plötzlich Gas gegeben – weil die Wolkendecke aufriss und über Funk eine alarmierende Warnung gekommen war über Flugzeuge am Himmel.

Und so versteht der Lindauer nun auch, warum er auf seinen Fahrten durch den Nordwesten vor allem bei Regen immer lange Konvois von Flüchtlings-Lastwagen gesehen hat: „Die Menschen hoffen, dass sie dann mit ihren wenigen Habseligkeiten davonkommen.“ Wahhoud zeigt Fotos von einem Wagen, auf dessen Ladefläche sogar ein Esel steht: „Sie nehmen alles mit, was sie noch besitzen.“

Allerdings fahren sie fast immer ohne Ziel. „Einfach nach Norden“, in der Hoffnung, dass es dort weniger Angriffe gibt. Was nicht immer stimmt, wie Wahhoud während seiner jüngsten Reise wiederholt gehört hat: Auch nördlich der Stadt Idlib habe es bereits Bombenabwürfe und Detonationen gegeben.

Während seines knapp zwei Wochen dauernden Aufenthalts in Syrien hat der Lindauer jeden der sieben von ihm aufgebauten Medical Points besucht. Die Straßen zumeist gesäumt von Flüchtlingszelten, die Menschen vielfach durchnässt. In den Ambulanzen selbst laufe die Arbeit weitgehend in gewohnten Bahnen. Viele Kinder müssen behandelt werden. Wahhoud hat dank der Spenden aus Deutschland die Gehälter des medizinischen Personals bezahlt und die Apotheken an jedem Standort aufgefüllt

Mit einer Ausnahme: Im Medical Point Fattiere hat der Lindauer in Absprache mit Arzt und Apotheker nur das Nötigste besorgt. „Sie wollen bleiben, so lange es geht“, berichtet Wahhoud. Doch die Bombeneinschläge kommen immer näher. Wenn sie selbst fliehen müssen, dann wollen die Mitarbeiter aber zumindest so viel wie möglich von der Ausrüstung der Ambulanz mitnehmen.

In all der Trostlosigkeit, die Wahhoud in Syrien erlebt hat, gibt es einen Lichtblick: Mit finanzieller Hilfe eines anderen in Deutschland lebenden Syrers hat der Lindauer 14 000 Quadratmeter Land gekauft. Nur vier Kilometer von der türkischen Grenzmauer entfernt, soll das nach Wahhouds Wunsch ein neues Zuhause für bis zu 80 Flüchtlingsfamilien werden. So es deutsche Spenden möglich machen, will Wahhoud dort zudem eine Ambulanz aufbauen.

Wieder zeigt Wahhoud Fotos: Erste Kieswege werden zwischen den Olivenbäumen angelegt, danach Fundamente gesetzt. Darauf können die künftigen Bewohner der Siedlung kleine Häuser oder auch einfach nur Zelte errichten. Damit die Menschen in Syrien, wenn schon auf der Flucht, so wenigstens im eigenen Land bleiben können.