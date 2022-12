Waffen und Sprengstoff in Wohnhaus gefunden - Entschärfungsdienst sprengt Material in Steinbruch

Angehörige eines gestorbenen Mannes haben am Donnerstag in Dornbirn Waffen und Sprengstoff in seinem Keller gefunden. Der Mann lebte in einem Mehrfamilienhaus. Seit Samstagabend sind die sprengfähigen Substanzen entschärft. Das teilt die Vorarlberger Polizei am Sonntagabend mit.

Der Fund hat für die Einsatzkräfte einen Großeinsatz ausgelöst. Der 68-jährige Bewohner der Wohnung ist laut Polizei bereits Anfang Oktober gestorben.

Polizei macht aus taktischen Gründen keine weiteren Angaben

Die potentiell gefährlichen Gegenstände wurden vom österreichischen Entschärfungsdienst gesichert, abtransportiert und im Zuge mehrerer kontrollierter Sprengungen in einem nahegelegenen Steinbruch vernichtet. Aufgrund der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen bestand während der Bergung, des Transportes und der Vernichtung laut Polizeibericht zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

In Hinblick auf die noch laufenden Ermittlungen macht die Polizei vorerst aus taktischen Gründen keine näheren Angaben zu Art und Umfang der Gegenstände.