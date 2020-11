Während Einkauf Geldbeutel geklaut

Ein Dieb hat am Samstagvormittag der Kundin eines Verbrauchermarkt in der Kemptener Straße in Lindau den Geldbeutel geklaut. Die Geschädigte habe den Verlust bemerkt, als sie bezahlen wollte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhand darauf hin, den Geldbeutel am Körper zu tragen und gegen Wegnahme besonders zu sichern. Auf keinen Fall sollte er in einer Tasche im Einkaufswagen aufbewahrt werden.