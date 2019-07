W-Seminar des VHG gewinnt bayerischen Landeswettbewerb

Das wissenschaftspropädeutische Seminar der Q11 am Valentin-Heider-Gymnasium unter Leitung von Johannes Boxdörfer hat beim Schülerwettbewerb unter dem Motto „Entdecke Polen“ des bayerischen Staatsministeriums mitgemacht und mit dem Projekt „Tonies Zeitreise“, mit dem auf eine erzählerisch-spielerische Art Kindern etwas über die deutsch-polnische Geschichte beigebracht werden soll, den ersten PLatz belegt. Bei der Preisverleihung am 24. Juli in Bamberg wurde den Teilnehmern Clara-Elize Gößwein (Zweite von links), Kilian Heinz (Mitte) und Seminarlehrer Johannes Boxdörfer (Zweiter von rechts) eine Urkunde und ein Preisgeld in Höhe von 400 Euro überreicht.