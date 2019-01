„Wüsten sind extrem abwechslungsreich“

Michael Martin führt ein ungewöhnliches Leben: Seit mehr als 30 Jahren berichtet er über seine Reisen in die Wüsten der Erde und avancierte dabei zu einem der weltweit renommiertesten Wüstenfotografen. Er veröffentlichte 30 Bildbände und Bücher, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, hielt mehr als 2000 Vorträge und produzierte mehrere Fernsehfilme. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit einer Ehrenmedaille der Royal Geographic Society.

Zuletzt erhielt er den Gregor International Calendar Award und den ITB Book Award für sein Lebenswerk. 2009 brach Michael Martin zu seinem Projekt Planet Wüste auf. Neben Trockenwüsten standen nun auch die Kälte- und Eiswüsten der Arktis und Antarktis im Fokus seiner Arbeit. Innerhalb von sechs Jahren unternahm er 40 Reisen und Expeditionen in die entlegensten und extremsten Gebiete der Erde. Das Ergebnis ist das Projekt Planet Wüste, das als Multivision, Bildband, TV-Serie und Ausstellung präsentiert wird, wie er im Gespräch mit Horst Rummel verrät.

Herr Martin, Sie haben alle Wüsten der Erde durchquert. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Das hat sich seit meinem 17. Lebensjahr entwickelt, als ich bei einer Mofa-Reise nach Marokko zum ersten Mal am Nordrand der Sahara stand. Die Wüstenlandschaften, das Licht und die Menschen haben mich sofort fasziniert. Inzwischen sind es 300 Wüstenreisen geworden, aus denen 30 Bücher, Fernsehfilme und Vorträge, die ich circa 2000 mal gezeigt habe, entstanden.

Was fasziniert Sie an dem Thema Wüste?

Der Grund für meine erste Wüstenreise waren die Sterne. Als begeisterter Hobbyastronom wollte ich den Südsternhimmel sehen, deswegen fuhr ich mit 17 Jahren mit dem Mofa nach Marokko. Damals wie heute faszinieren mich die Reduziertheit der Formen und Farben, das unglaubliche Licht und die Stille. Hinzu kommt, dass ich als Geograf in den Landschaften wie in einem Geschichtsbuch lesen kann. Es gibt keine Vegetation, welche die Zeugnisse früherer Erdzeitalter verdecken würde. Außerdem sind Wüstenreisen ein Abenteuer geblieben.

Sind aber im Grunde nicht alle Wüsten gleich?

Wüsten sind extrem abwechslungsreich. Denken Sie nur an die Unterschiede zwischen den heißen Wüsten und den Kälte- und Eiswüsten, der Arktis und Antarktis. Auch die Ursachen für Wüsten sind höchst unterschiedlich. Das Gleiche gilt für Tiere, Pflanzen und die dort lebenden Kulturen.

Sie dokumentieren Ihre Reisen mit der Kamera. Was war zuerst da? Das Interesse am Thema Wüste oder an der Fotografie?

Das ging bei den beruflichen Projekten immer miteinander einher. Keine Reise ohne Kamera, aber auch kein Fotografieren ohne Reisen. Ich liebe es, zu reisen und dabei zu fotografieren. Dass ich es dann vor großem Publikum präsentieren kann, ist umso motivierender.

Was fasziniert Sie am meisten an der Fotografie?

Dass es gelingen kann, mit einem einzigen Bild so viel an Information, aber auch Emotion zu transportieren. Und trotzdem bleibt Raum für eigene Interpretationen. Das kann Fernsehen nicht. TV ist passiv, Fotografie kann viel mehr berühren.

Welches Fotoequipment haben Sie auf Ihren Reisen dabei?

Eine moderne DSLR-Kamera, das Spitzenmodell eines bekannten Herstellers. Dazu drei Zoomobjektive, welche die Brennweiten 14 bis 400 Millimeter abdecken.

Die Art, wie Sie reisen, ist doch bestimmt für viele ein absoluter Männertraum. Sie durchqueren die Wüsten mit dem Motorrad. Ist das aber nicht manchmal sehr anstrengend und unbequem?

Es ist in der Tat unbequem und manchmal auch gefährlich. Aber man bekommt als Reisender so viel zurück, da nehme ich einiges in Kauf.

Was war der gefährlichste Moment, den Sie auf Ihren Touren erlebt haben?

Das waren immer Situationen, in denen wir Banditen, Rebellen, Kidnappern oder Minen ausgesetzt waren. Das kommt in 35 Reisejahren natürlich manchmal vor, aber ich hatte immer Glück.

Was war der für Sie bewegendste Moment, den Sie auf Ihren Reisen erlebt haben?

Der letzte bewegende Moment war, als ich am 20. März 2015 das letzte Bild für Planet Wüste nach fünf Jahren und 40 Reisen fotografiert hatte: die totale Sonnenfinsternis, die ich zusammen mit meiner Frau Elly in Spitzbergen erleben konnte.

Was haben Sie auf Ihren Reisen immer dabei?

Reisepass, Kamera, Handy, Geld.

Sie haben jetzt alle Wüsten der Erde gesehen? Haben Sie neue Ziele?

Ja, ich werde mir auch andere Extremzonen der Erde näher ansehen, auch in großen Höhen oder in Vulkangebieten kann es spannend sein.

Können Sie sich ein Leben ohne Ihre Reisen vorstellen?

Nein, für mich gehören Reisen und Leben schon immer zusammen.

Ihre Reisen sind sicherlich physisch und psychisch sehr anstrengend. Bereiten Sie sich dafür speziell vor?

Nein, ich bin von Haus aus fit, habe sämtliche Ausrüstung, da braucht es kaum mehr Vorbereitung.