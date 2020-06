„Wären es Hundewelpen in Moria, die Welt würde aufschreien“: Romy Bornscheuer über Europas „scheinheilige“ Flüchtlingspolitik

Das ganze Gespräch hören Sie im Lindau Podcast unter www.schwaebische.de/fluechtlingsdrama oder Spotify. Viele Lindauer haben bereits die Arbeit von Romy Bornscheuer mit Geld- oder Medikamentenspenden unterstützt. Wer genießen und dabei etwas Gutes tun will, kann Weinpakete kaufen, die die bayerischen Winzer zusammengestellt haben. Pro Paket gehen 5 Euro an die Health Bridge Medical Foundation. Anfragen an winzerfuermoria@web.de.