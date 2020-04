Während der Corona-Krise: Kulturamt Lindau bringt Kunst nach Hause

„Kunst kann gerade in schwierigen Zeiten Kraft und Mut spenden“, davon sind die Mitarbeiter des Lindauer Kulturamtes überzeugt. Darum startet es laut Pressemitteilung noch vor Ostern eine Initiative, um Kunst und Kultur nach Hause zu bringen. Die Lindauer dürfen sich darauf freuen, dass der bekannte Schauspieler Mike Maas ihnen die Geschichte vom Lieben Augustin vorliest. Außerdem können sie sich die Zeit mit Ausmalbildern vertreiben und dabei einiges über die Künstler Paula Modersohn Becker und Otto Modersohn erfahren.

In Zeiten, in denen Museen schließen, Theater leer bleiben und Konzerte abgesagt werden müssen, sorgt das Lindauer Kulturamt dafür, dass die Kultur zu den Lindauern nach Hause kommt. Denn „Wir sind überzeugt, dass gerade in Krisenzeiten Kunst Kraft und Mut geben kann,“ sagt Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn.

Darum überlegen sich die Verantwortlichen von Theater, Museum und den anderen Bereichen des Lindauer Kulturlebens gerade, wie sie den Lindauern Kunst und Inspiration nach Hause bringen können, solange die Corona-Krise die Freizeitgestaltung einschränkt.

Ein besonderes Geschenk für die Ostertage und die Zeit danach ist dabei, dass das Hörbuch „Der Liebe Augustin“ auf der Homepage des Lindauer Kulturamtes www.kultur-lindau.de herunter geladen werden kann. „Die Geschichte von Horst Wolfram Geißler ist die Lindauer Mut-Mach-Geschichte schlechthin“, so Warmbrunn, denn auch der Liebe Augustin, dessen Geschichte ja vor allem in Lindau spielt, hat viele Höhen und Tiefen erlebt und diese stets mit viel Humor und Zuversicht gemeistert – ein Musterbeispiel für Resilienz. Das Lindauer Kulturamt arbeitet seit vielen Jahren mir Mike Maas zusammen, der Schauspieler ist vielen aus Fernseh- und Kino-Produktionen bekannt. 16 Tage lang bekommen die Besucher der Homepage das Hörbuch in exklusiv dafür geschnittenen Kapiteln präsentiert – los geht es am Karfreitag, 10. April, das 16. Kapitel wird am 25. April bereitgestellt. Selber kreativ werden können die Lindauer mit der Kunstmappe, die die wissenschaftliche Volontärin des Kulturamtes Pia Mayer zusammengestellt hat. Ausmalbilder, eine Spielanleitung und Informationen über Otto und Paula sind nicht nur Zeitvertreib für Kinder, auch Erwachsene können hier einiges über das Künstlerehepaar erfahren und sich auf die Sonderausstellung „Paula & Otto – Kunst und Liebe im Aufbruch“ , die hoffentlich noch im Sommer im Kunstmuseum eröffnet werden kann, einstimmen. Die Kunstmappe kann ebenfalls auf der Homepage des Kulturamtes heruntergeladen werden, fertige Werke können eingeschickt werden.

Ausgedruckte Exemplare liegen zudem in einer Kultur-Kiste vor dem Kulturamt (Linggstraße 3) und können kostenfrei mitgenommen werden.