VRH wählt neue Spitze

Bei der Hauptversammlung des Verein der Ruheständler und Hinterbliebenen (VRH) haben auch Neuwahlen auf der Tagesordnung gestanden. Gerhard Poost stellte sein Amt nach 17 Jahren als Vorsitzender des VRH zur Verfügung.

In seinem Rechenschaftsbericht gab Poost zunächst einen detailierten Überblick von den Aktivitäten des Vereins, die natürlich gesellige Veranstaltungen umfassen, wie kurzweilige Busreisen. Aber auch von Veranstaltungen und Vorträgen die gesellschaftspolitische- und sicherheitsrelevante Themen behandeln, berichtete der Vorsitzende. Besondere Beachtung fanden dabei die Bereiche, Vorsorgevollmachten, Vererben und die im Alltag ständig lauernden Gefahren durch Betrüger, heißt es im Eigenbericht. Demnach verwies Poost auf Mitglieder des Vereins, die sich bereit erklärten, in Versicherungsfragen, Beihilfeangelegenheiten und vielem mehr behilflich zu sein, übrigens ein hervorragender Grund, Mitglied in unserem VRH zu sein, meinte Poost.

Dieter Hofbauer trug den Kassenbericht vor, der umso mehr Beachtung fand, als Hofbauer von einem guten Plus in der Kasse berichten konnte. Die Kassenprüfer Günter Elstner und Heiko Roth bestätigten eine korrekte Führung der Kassenbücher.

Ingrid Eisenbarth, die langjährige Schriftführerin, stellte ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen und schweren Herzens, wie es im bericht heißt, zur Verfügung. Gerhard Poost bedankte sich deshalb bei ihr mit Worten für ihre so engagierte und zuverlässige Arbeit. Gerhard Poost stellte daraufhin den Antrag, Eisenbarth zum Ehrenmitglied zu ernennen. Gesagt, getan: Die Mitglieder quittierten mit langem Beifall.

Neben der zwischenmenschlichen Kommunikation die während den Versammlungen immer einen wichtigen Platz einnimmt und das schließt auch die vielen, von Gerhard organisierten Reisen mit ein, sei es ihm auch immer wichtig gewesen, die Mitglieder über wichtige Themen des Alltags im sozialen, wie auch im gesellschaftlichen Bereich, durch Vorträge zu informieren.

Bei den anschließenden Neuwalen wurde Georg Krügers als neuer Vorsitzender sowie Ulla Glas, als neue Schriftführerin gewählt. Im Amt bestätigt wurde als stellvertretende Vorsitzende, Sunhild Koch, Schatzmeister Dieter Hofbauer, wie auch die Kassenprüfer Günter Elstner und Heiko Roth.

Krügers, in seiner Funktion als neuer Vorsitzender, überreichte Gerhard Poost eine Urkunde, mit der er zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt wurde.