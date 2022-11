Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee freut sich über die Ausschüttung von Fördermitteln aus einer ihr anvertrauten Treuhandstiftung, deren Zweck die Altenhilfe ist. Mit den Erträgen des Stiftungskapitals soll es älteren Menschen ermöglicht werden, möglichst lange im eigenen Wohnumfeld bleiben zu können. Leider scheitert dieser häufige Wunsch oft an ganz einfachen Dingen, so der Stifter, beispielsweise an Hilfe bei Einkäufen oder bei der Begleitung zu Terminen.

Dieses Jahr erhielt das „Familienpflegewerk Station Lindau Stadt und Landkreis“ Fördermittel in Höhe von eintausend Euro für diese Aufgaben. Hier wird sowohl Familien in Notsituationen geholfen, als auch niederschwellige Hilfe für alleinstehende Menschen oder Senioren angeboten. Die Einsatzleiterin der Station möchte mit dieser Spende Leistungen für Senioren finanzieren, die länger als gedacht nötig sind. Dafür fehle es oftmals an anderen Mitteln, so Frau Heilig (www.vr-stiftung-lindau.de).