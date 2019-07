Voyager 3: Welche Platten Aliens heute vom Planeten Erde zu hören bekommen würden

Wer erinnert sich noch an die 1977 gestarteten interstellaren Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 und deren besondere Ausstattung. Versehen mit Datenplatten auf der Voyager Golden Record sollten sie Botschaften an Aliens vom Leben auf dem Planeten Erde vermitteln. Das hat das Zeughaus am Samstagabend zum Anlass für sein Kooperationsprojekt mit dem Titel „Voyager 3“ genommen. Die Schweizer Musiker Michael Flury und Hank Shizzoe traten zusammen mit Nobelpreisträger John Cromwell Mather und Songschreiber Gisbert zu Knyphausen ihre Reise ins All an.

Sichtlich berührt vom Aufwand für dieses einmalige Reflexionsformat zeigte sich Stefan Fürhaupter. Es habe das überstiegen, was der Zeughaus-Verein sonst im Rahmen der Auftritte leiste. „Wir können alle sehr stolz sein auf das, was wir geschafft haben“, blickte er in Richtung Bühne. Dort nahmen zwischen Gitarrist Hank Shizzoe und Posaunist Michael Flury der amerikanische Astrophysiker und Nobelpreisträger (2006) John C. Mather von der NASA und der deutsche Singer-Songwriter Gisbert zu Knyphausen Platz. Am Regiepult saß hinten im ausverkauften Zeughaussaal Verena Regensburger. Sie verantwortete den rund zweistündigen Abend über die Videoeinspielungen auf der Bühnenrückwand. Worum es ging, war die Frage, was die Erdbewohner heute ins All schicken würden als Botschaft an Außerirdische? Einen „joyful and inspiring evening“ wünschte sich Fürhaupter dazu. Den bekamen die Zuschauer mit einem musikalischen Intro aus sphärischen Klängen, die auf Galaktisches einstimmten. 118 Bilder vom Leben auf der Erde, Tondateien mit Naturgeräuschen vom Vulkan bis zum Erdbeben, Tiergeräusche vom Schaf bis zum Raubtier, Zivilisationsgeräusche vom Traktor bis zum Düsenjet vereinen sich auf der Golden Record.

Ideen zu einem „Golden Update 2020“

In einer lockeren Runde kamen abwechselnd Shizzoe und Flury mit Mather und Knyphausen ins Gespräch. Was er, Mather, als schönstes Geräusch ins All senden würde? „The International Bill of Human Rights“ von 1948 kam prompt als Antwort. Flury zog einen dicken Packen Kopien hervor und fragte, ob jemand Spanisch spreche. So erklangen Auszüge synchron und collageartig in deutscher, englischer und spanischer Sprache von der Bühne und aus dem Saal. „Das schönste Geräusch, das ich kenne, ist im Gras liegen, während der Wind in den Bäumen weht“, lautete Knyphausens Antwort, um diese friedvolle Idylle sogleich zu stören mit dem Herannahen eines Fighter Jets. Solche Momente voller Weltschmerz finden sich in seinen Songtexten wieder, die „Melancholie“ titeln, die zum Mitschwelgen oder Mitheulen animieren. Je nach Verfassung. Während Flury Begriffserläuterungen zum Universum und Kosmos aus dem Brockhaus vorlas, erzählte Mather, das er schon sehr früh als Kind seine Leidenschaft entdeckte. Es sei die Chance gewesen, jeden Tag etwas Neues zu sehen. Was die Natur könne, was die Komplexität der Welt ausmache, fasziniere ihn. Auf die Frage nach seiner Musik für ein „Golden Update 2020“ reagierte er mit dem Ballett „Romeo und Julia“ von Sergei Prokofjew. Mehrfach spielte Regensburger aus dem Off einstige Musiktitel ein, darunter georgische Chormusik und aserbaidschanische Sackpfeifen. Das Lied, so Knyphausen, sei die früheste Ausdrucksform aller Völker. Woraufhin sein Favorit „Hallelujah“ von Leonard Cohen mit Sänger Jeff Buckley erklang.

Kritikpunkte an der Golden Record

Bei den Nominierungen der „Images“, den Bildern von der Erde, sprach sich Mather für das Buch „The Power of Ten“ aus den 1970er-Jahren aus, das 42 Stationen zwischen Makro- und Mikrokosmos illustriert. Hingegen sich Knyphausen für eine Fotografie von Sebastião Salgado entschied, die das Leid dieser Erde dokumentiert. Das mit Hinweis auf Kritikpunkte an der Voyager Golden Record, wurde damals doch auf Negatives wie Umweltzerstörung, Hunger und Kriege ebenso wie auf Kultur verzichtet. Zu den Nominierungen gehörte an diesem Abend vor allem auch Live-Musik mit einem überragenden Gitarrenstilisten Hank Shizzoe, Posaunist Michael Flury als Soundcreator und dazu Knyphausens Bluesvocals in Blind Willie Johnsons „Dark was the night, cold was the ground“. Diese neu arrangierte Version muss 2020 unbedingt mit ins All.