Vorweihnachtliche Stimmung

Über weihnachtliche Klassiker, moderne Interpretationen und traditionelle Kompositionen durften sich die Besucher des Adventskonzert der Musikkapelle Unterreitnau am 26. November im Freizeitzentrum Oberreitnau freuen. Im Laufe des Abends kam es immer wieder zu vielseitigen Highlights.

Bereits am Anfang gab die Musikkapelle das Lied „Klangfusion“ zu ihrem Besten, dass sie bereits, beim Wertungsspiel im Frühjahr, in Heimenkirch aufführen durfte. Nach der Begrüßung durch Vorstand Stefan Grimminger und Oberbürgermeisterin Frau Dr. Alfons bereitete dann das Posaunen Solo Stück „Sweet Memory“ um Solist Lucas Rehmann den Zuschauern Gänsehaut-Momente.

Anschließend kam es zu den Ehrungen der letzten Jahre. Diese fanden in diesem Jahr in zwei Teilen statt. In der ersten Hälfte des Konzerts wurden die Ehrungen für 15 Jahre und 25 Jahre Mitgliedschaft vergeben. Anschließend kam es zu weiteren Besonderheiten. Zum einen wurde Martin Bemetz für seine bestandene Dirigentenprüfung geehrt und durfte ein Lied seiner Wahl gemeinsam mit der Kapelle aufführen. Zum anderen stimmte die Musikkapelle das Lied „Thank you for the music“ von ABBA an, dass sie als Überraschung für ihren ersten Dirigenten Mario Stiebler einstudiert hatten. Da dieser nun schon über 20 Jahre Dirigent der Musikkapelle Unterreitnau ist, wurden persönliche Worte an ihn gerichtet und er erhielt eine Auszeichnung vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund.

Mit irischen Melodien wurde schließlich der zweite Teil des Konzerts eingeläutet, bevor dann auch der nächste Ehrungsteil auf dem Programm stand.

In diesem wurden Markus Maurer und Harald Meßmer für 40 Jahre und Wolfgang Hagg für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Abschließend kam es zu einem sehr besonderen und seltenen Anlass. Ehrenvorstand der Musikkapelle Unterreitnau, Max Schäfler, wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt und bekam dafür Standing-Ovations vom gesamten Publikum. Auch er wandte sich mit persönlichen Worten an die Konzertbesucher und kam anschließend in den Genuss, seinem Lieblingsmarsch „Jubelklänge“ zu lauschen, der ihm zu Ehren aufgeführt wurde. Daraufhin folgte ein modernes Weihnachtsmedley und dramatische Filmmusik. Mit dem Konzertmarsch „Alpenwelt“ bedankte sich die Musikkapelle bei den Besuchern für den gemeinsamen Abend. Zum Ausklang des Abends wurde gemeinsam auf das gelungene Adventskonzert angestoßen.