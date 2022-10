Vorverkauf für die Bregenzer Festspiele startet

167 000 Menschen haben sich im Sommer 2022 die tragische Geschichte der „Madame Butterfly“ in der gleichnamigen Oper von Giacomo Puccini beim Spiel auf dem See angeschaut. Doch nach der Saison bedeutet bei den Bregenzer Festspielen auch immer vor der Saison. Und so können ab Mittwoch, 5. Oktober, schon die Tickets für die nächstjährige Saison bestellt werden.

Die in der vergangenen Saison erstmals bei dem Sommerfestival gespielte Oper „Madame Butterfly“ feiert 2023 am 20. Juli ihre Wiederaufnahme-Premiere, insgesamt stehen 26 Vorstellungen auf dem Spielplan.

Tickets für die Saison 2023 sind ab sofort erhältlich unter www.bregenzerfestspiele.com sowie telefonisch unter 0043 5574 4076.