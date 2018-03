Vorverkauf für Lindauer Ballettmärchen startet

Der Kartenvorverkauf für das Lindauer Ballettmärchen startet am Montag, 19. Februar. Die Tickets sind an der Theaterkasse und im Lindaupark erhältlich. Premiere feiert das Ballettmärchen am Freitag, 8. Juni. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 9. Juni, sowie am Samstag, 10. November. Die Aufführungen der Ballettmärchen finden nur alle zwei Jahre statt. Sie stammen alle aus der Feder von Marion Urbanzyk, Leiterin der Bodensee-Ballett-Compagnie, die in diesem Jahr bereits ihr 16. Stück zeigt. Foto: Bodensee-Ballett-Compagnie