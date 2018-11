Vorverkauf für den Songcontest beginnt

Die heißeste Party des Jahres findet wie immer in der Nacht vor Heiligabend statt: Am Sonntag, 23. Dezember, ab 19 Uhr treffen sich Lindauer traditionell beim Songcontest im Club Vaudeville. Der Vorverkauf läuft ab sofort nur im Lindaupark. Der Club Vaudeville weist außerdem darauf hin, dass sich Musiker bewerben können, die beim Songcontest auftreten wollen. Egal ob solo, mit Band oder Playback – beim Songcontest ist alles erlaubt, heißt es. Jeder Künstler hat einen Song, um das Publikum von sich zu überzeugen. Im Vorjahr hat die „J and the WHASS Band“ den meisten Beifall erhalten und gewonnen. Im Anschluss an den Songcontest steigt wie immer die Aftershowparty bis in die frühen Morgenstunden. Teilnehmer für den Songcontest bewerben sich per E-Mail an info@vaudeville.de. Archivfoto: Susi Donner